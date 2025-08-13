Во вторник, 12 августа, футболисты «Шахтера» продолжили подготовку к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом».

Утром команда Арды Турана провела теоретическое занятие по разбору собственных действий в последних поединках, а также анализу игры будущего соперника. После этого «горняки» на автобусе отправились из Львова, пересекли украинско-польскую границу и прибыли в Краков около 17:15 по местному времени.

13 августа «оранжево-черных» ждут традиционные медиамероприятия: предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока команды, а также открытая тренировка.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Панатинаикос» состоится в четверг, 14 августа, в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по Киеву. Первая игра завершилась вничью (0:0).

ФОТО. Шахтер прибыл в Краков на матч Лиги Европы с Панатинакосом