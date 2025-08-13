Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер прибыл в Краков на матч Лиги Европы с Панатинакосом
Лига Европы
13 августа 2025, 06:31 | Обновлено 13 августа 2025, 06:35
248
0

ФОТО. Шахтер прибыл в Краков на матч Лиги Европы с Панатинакосом

14 августа пройдет поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы

13 августа 2025, 06:31 | Обновлено 13 августа 2025, 06:35
248
0
ФОТО. Шахтер прибыл в Краков на матч Лиги Европы с Панатинакосом
ФК Шахтер

Во вторник, 12 августа, футболисты «Шахтера» продолжили подготовку к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА с «Панатинаикосом».

Утром команда Арды Турана провела теоретическое занятие по разбору собственных действий в последних поединках, а также анализу игры будущего соперника. После этого «горняки» на автобусе отправились из Львова, пересекли украинско-польскую границу и прибыли в Краков около 17:15 по местному времени.

13 августа «оранжево-черных» ждут традиционные медиамероприятия: предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера и игрока команды, а также открытая тренировка.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» – «Панатинаикос» состоится в четверг, 14 августа, в Кракове на городском стадионе имени Хенрика Реймана. Встреча начнется в 21:00 по Киеву. Первая игра завершилась вничью (0:0).

ФОТО. Шахтер прибыл в Краков на матч Лиги Европы с Панатинакосом

По теме:
ФОТО. Полесье прибыло в Венгрию на ответный матч ЛК против клуба Пакш
Череда травм в Шахтере. Связано ли это с работой Арды Турана?
Риека в гостях отыграла гандикап у Шелбурна и вышла в Q4 Лиги Европы
Шахтер - Панатинаикос Панатинаикос Шахтер Донецк Лига Европы переезд (перелет) фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 12 августа 2025, 23:45 9
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе

Парижане готовятся к матчу с «Тоттенхэмом»

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один
Футбол | 13.08.2025, 06:11
ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один
ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Футбол | 12.08.2025, 09:59
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Довбик планирует покинуть Рому. Он уже определился с будущим
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:53
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 38
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем