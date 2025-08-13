Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Суперкубок УЕФА
13 августа 2025, 22:05 |
798
0

ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Суперкубка УЕФА

13 августа 2025, 22:05 |
798
0
ПСЖ – Тоттенхэм. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа проходит матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок проходит на стадионе Дачия Арена в Удине (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Украинский новобранец парижан Илья Забарный пока пропускает этот матч, не попав в заявку.

Суперкубок УЕФА. 13 августа.

ПСЖ – Тоттенхэм – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

По теме:
ВИДЕО. Тоттенхэм шокировал ПСЖ в конце первого тайма. Забил ван де Вен
Известны стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенхэм
Есть ли у Тоттенхэма шансы? Статистика ПСЖ против английских клубов 2024/25
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА ПСЖ Илья Забарный ПСЖ - Тоттенхэм видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Футбол | 13 августа 2025, 11:37 4
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса

Бывший тренер киевлян не одобрил игру Руслана Нещерета

ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 13 августа 2025, 01:52 22
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе

Парижане готовятся к матчу с «Тоттенхэмом»

Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Бокс | 13.08.2025, 00:21
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Майк ТАЙСОН: «Он просто зверь, такого боксера больше никогда не будет»
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 13.08.2025, 18:20
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер Донецк – Панатинаикос. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Футбол | 13.08.2025, 22:21
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Довбик близок к переходу в АПЛ. За него дают большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 2
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити отпустил самого дорогого футболиста в истории клуба
12.08.2025, 18:35 5
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 25
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем