Оболонь согласовала контракт с экс-игроком Карпат и ищет защитника

Вторым «зимним» новобранцем «пивоваров» станет 31-летний защитник Павел Полегенько, который прошлой осенью провел в составе «Карпат» 11 календарных матчей.

Он также выступал за «Динамо-2», «Мариуполь», «Зирку», «Ингулец», «Десну», «Львов», «Зарю». В активе Павла и 36 поединков за сборные Украины всех возрастов и один забитый мяч.

Как стало известно Sport.ua 15 января Полегенько должен пройти медосмотр и если обойдется без замечаний, то подпишет 1,5-летний контракт.

А первым нынешним новобранцем «пивоваров» стал 25-летний полузащитник Роман Волохатый, за которого «пивовары» заплатили «Ингульцу» 30 тысяч евро. Он подписал договор до 30 июня 2028 года.

Сейчас селекционеры «Оболони» сосредоточили усилия на поиске центрального защитника, который заменил бы Василия Курка, решившего продолжить карьеру в другом клубе. Ожидается, что потенциальный претендент на эту позицию приедет на следующей неделе на просмотр в Турцию, где киевляне будут проводить этап подготовки ко второй части сезона.

После возвращения из заграничного сбора подопечные Александра Антоненко сыграют в 17 туре УПЛ с «Александрией» (базовая дата – 21 февраля).