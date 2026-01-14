Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь согласовала контракт с экс-игроком Карпат и ищет защитника
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 19:39 |
116
0

Оболонь согласовала контракт с экс-игроком Карпат и ищет защитника

Киевляне рассчитывают на троих «зимних» новичков

14 января 2026, 19:39 |
116
0
Оболонь согласовала контракт с экс-игроком Карпат и ищет защитника
ФК Карпаты. Павел Полегенько

Вторым «зимним» новобранцем «пивоваров» станет 31-летний защитник Павел Полегенько, который прошлой осенью провел в составе «Карпат» 11 календарных матчей.

Он также выступал за «Динамо-2», «Мариуполь», «Зирку», «Ингулец», «Десну», «Львов», «Зарю». В активе Павла и 36 поединков за сборные Украины всех возрастов и один забитый мяч.

Как стало известно Sport.ua 15 января Полегенько должен пройти медосмотр и если обойдется без замечаний, то подпишет 1,5-летний контракт.

А первым нынешним новобранцем «пивоваров» стал 25-летний полузащитник Роман Волохатый, за которого «пивовары» заплатили «Ингульцу» 30 тысяч евро. Он подписал договор до 30 июня 2028 года.

Сейчас селекционеры «Оболони» сосредоточили усилия на поиске центрального защитника, который заменил бы Василия Курка, решившего продолжить карьеру в другом клубе. Ожидается, что потенциальный претендент на эту позицию приедет на следующей неделе на просмотр в Турцию, где киевляне будут проводить этап подготовки ко второй части сезона.

После возвращения из заграничного сбора подопечные Александра Антоненко сыграют в 17 туре УПЛ с «Александрией» (базовая дата – 21 февраля).

По теме:
Стало известно, какую зарплату Ковалец может получить в Эпицентре
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
Эвертон, Вердер и Аякс претендуют на футболиста Шахтера и сборной Украины
Павел Полегенько Оболонь Киев Карпаты Львов инсайд трансферы трансферы УПЛ
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 9
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14 января 2026, 07:05 2
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов

Пинтус будет помощником Арбелоа и отвечать за физподготовку команды

ОФИЦИАЛЬНО. По стопам отца. Сын Ибрагимовича перешел в Аякс
Футбол | 14.01.2026, 11:51
ОФИЦИАЛЬНО. По стопам отца. Сын Ибрагимовича перешел в Аякс
ОФИЦИАЛЬНО. По стопам отца. Сын Ибрагимовича перешел в Аякс
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Футбол | 13.01.2026, 23:54
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
Футбол | 14.01.2026, 18:55
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 10
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 103
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
14.01.2026, 07:32 3
Бокс
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем