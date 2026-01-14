Первый выбор Арбелоа: где Лунин? Назван состав Реала на матч с Альбасете
Поединок 1/8 финала Кубка Испании состоится 14 января и начнется в 22:00 по Киеву
Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе Реала Мадрид на матч 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 против Альбасете.
Новый главный тренер сливочных Альваро Арбелоа огласил старт команды, в который попал украинец.
В атаке у Реала выйдут Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.
Поединок Альбасете – Реал начнется 14 января в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте.
Альбасете выступает в во втором по силе дивизионе страны – Сегунде. В предыдущем раунде Кубка команда выбила Сельту по пенальти.
Стартовый состав Реала на матч 1/8 финала Кубка Испании против Альбасете
