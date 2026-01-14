Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
14 января 2026, 20:44 | Обновлено 14 января 2026, 21:09
Первый выбор Арбелоа: где Лунин? Назван состав Реала на матч с Альбасете

Поединок 1/8 финала Кубка Испании состоится 14 января и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин выйдет в стартовом составе Реала Мадрид на матч 1/8 финала Кубка Испании 2025/26 против Альбасете.

Новый главный тренер сливочных Альваро Арбелоа огласил старт команды, в который попал украинец.

В атаке у Реала выйдут Винисиус Жуниор, Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно.

Поединок Альбасете – Реал начнется 14 января в 22:00 по Киеву на стадионе Карлос Бельмонте.

Альбасете выступает в во втором по силе дивизионе страны – Сегунде. В предыдущем раунде Кубка команда выбила Сельту по пенальти.

Стартовый состав Реала на матч 1/8 финала Кубка Испании против Альбасете

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
В старті? Так це 2-3 голи пропущених   
Ответить
+1
