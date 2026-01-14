Экс-футболист Валенсии досрочно покинет клуб Украинской Премьер-лиги

Криворожский «Кривбасс» не заинтересован в услугах французского форварда Ноа Ндомбази, который, как ожидается, досрочно покинет чемпионат Украины.

Тренерский штаб украинской команды и ее наставник Патрик ван Леувен не рассчитывают на 24-летнего легионера, который играет за клуб с сентября 2024 года.

В нынешнем сезоне Ноа провел всего один матч в элитном дивизионе, проиграв конкуренцию венесуэльцу Карлосу Парако и 20-летнему украинцу Владимиру Мулыку.

Несмотря на то, что контракт Ндомбази истекает в июне 2026-го, клуб рассматривает вариант досрочного прекращения сотрудничества.

Форвард играл ранее за французский «Бордо», испанскую «Валенсию» и даже вызывался в расположение сборной Франции U-18, в составе которой сыграл один поединок.