Экс-футболист Валенсии досрочно покинет клуб Украинской Премьер-лиги
Ноа Ндомбази сыграл всего один матч в нынешнем сезоне в составе криворожского «Кривбасса»
Криворожский «Кривбасс» не заинтересован в услугах французского форварда Ноа Ндомбази, который, как ожидается, досрочно покинет чемпионат Украины.
Тренерский штаб украинской команды и ее наставник Патрик ван Леувен не рассчитывают на 24-летнего легионера, который играет за клуб с сентября 2024 года.
В нынешнем сезоне Ноа провел всего один матч в элитном дивизионе, проиграв конкуренцию венесуэльцу Карлосу Парако и 20-летнему украинцу Владимиру Мулыку.
Несмотря на то, что контракт Ндомбази истекает в июне 2026-го, клуб рассматривает вариант досрочного прекращения сотрудничества.
Форвард играл ранее за французский «Бордо», испанскую «Валенсию» и даже вызывался в расположение сборной Франции U-18, в составе которой сыграл один поединок.
