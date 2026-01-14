Экс-футболист Валенсии досрочно покинет клуб Украинской Премьер-лиги

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 20:13 | Обновлено 14 января 2026, 20:45
Ноа Ндомбази сыграл всего один матч в нынешнем сезоне в составе криворожского «Кривбасса»

ФК Кривбасс Кривой Рог. Ноа Ндомбази

Криворожский «Кривбасс» не заинтересован в услугах французского форварда Ноа Ндомбази, который, как ожидается, досрочно покинет чемпионат Украины.

Тренерский штаб украинской команды и ее наставник Патрик ван Леувен не рассчитывают на 24-летнего легионера, который играет за клуб с сентября 2024 года.

В нынешнем сезоне Ноа провел всего один матч в элитном дивизионе, проиграв конкуренцию венесуэльцу Карлосу Парако и 20-летнему украинцу Владимиру Мулыку.

Несмотря на то, что контракт Ндомбази истекает в июне 2026-го, клуб рассматривает вариант досрочного прекращения сотрудничества.

Форвард играл ранее за французский «Бордо», испанскую «Валенсию» и даже вызывался в расположение сборной Франции U-18, в составе которой сыграл один поединок.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Ноа Ндомбази трансферы УПЛ трансферы Карлос Парако
Николай Тытюк Источник: Telegram
