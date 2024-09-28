Кривбасс подписал игрока прямо во время трансляции матча с Александрией

Криворожский «Кривбасс» перед самым началом матча 8-го тура Украинской Премьер-лиги с «Александрией», который проходит в эти минуты в Кривом Роге, прямо в эфире UPL.TV подписал контракт с 23-летним французским нападающим Ноа Ндомбази.

Ндомбази родом из 50-тысячного французского городка Бонди. Он может играть как на позиции центрфорварда, так и крайнего вингера.

Ноа Ндомбази является воспитанником клуба «Бордо». До этого он играл в родной Франции, а также в Испании и Швейцарии. На счету новичка «Кривбасса» есть матчи в юношеских сборных Франции: U-16 (2017) – 6 матчей, U-17 (2017) – 1, U-18 (2018) – 1.

Ндомбази стал первым в истории французским игроком «Кривбасса».