Стало известно, какую зарплату Ковалец может получить в Эпицентре
14 января Кирилл официально покинул Александрию
14 января 32-летний хавбек Кирилл Ковалец официально покинул Александрию.
В ближайшее время ожидается, что Ковалец станет игроком Эпицентра из города Каменец-Подольский. Как стало известно Sport.ua, Эпицентр предложил Кириллу зарплату в 5–6 тысяч долларов в месяц.
По информации UA-Football, Ковалец присоединится к Эпицентру во время учебно-тренировочных в Турции, который начинается 21 января.
В сезоне УПЛ 2025/25 Кирилл провел всего один матч. Ковалец был отстранен от первой команды Александрии после того, как главным тренером стал Кирилл Нестеренко.
Ранее Sport.ua сообщал о том, что в шорт-листе Эпицентра находится Максим Третьяков.
Переходы Кирилла Ковальца за карьеру
