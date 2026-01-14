Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, какую зарплату Ковалец может получить в Эпицентре
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 19:24 |
638
0

Стало известно, какую зарплату Ковалец может получить в Эпицентре

14 января Кирилл официально покинул Александрию

Стало известно, какую зарплату Ковалец может получить в Эпицентре
ФК Александрия. Кирилл Ковалец

14 января 32-летний хавбек Кирилл Ковалец официально покинул Александрию.

В ближайшее время ожидается, что Ковалец станет игроком Эпицентра из города Каменец-Подольский. Как стало известно Sport.ua, Эпицентр предложил Кириллу зарплату в 5–6 тысяч долларов в месяц.

По информации UA-Football, Ковалец присоединится к Эпицентру во время учебно-тренировочных в Турции, который начинается 21 января.

В сезоне УПЛ 2025/25 Кирилл провел всего один матч. Ковалец был отстранен от первой команды Александрии после того, как главным тренером стал Кирилл Нестеренко.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что в шорт-листе Эпицентра находится Максим Третьяков.

Переходы Кирилла Ковальца за карьеру

По теме:
Оболонь согласовала контракт с экс-игроком Карпат и ищет защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
Эвертон, Вердер и Аякс претендуют на футболиста Шахтера и сборной Украины
Кирилл Ковалец Александрия Эпицентр Каменец-Подольский свободный агент трансферы трансферы УПЛ зарплаты инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
