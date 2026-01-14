Первый трансфер Григорчука? Черноморец хочет приобрести топ-бомбардира лиги
Виталий Фарасеенко может покинуть Ингулец и перейти в одесскую команду
Одесский Черноморец с приходом Романа Григорчука на пост главного тренера команды планирует усиление в зимнее трансферное окно.
Как стало известно Sport.ua, моряки хотят приобрести 22-летнего хавбека Виталия Фарасеенко из Ингульца.
Ранее Sport.ua также сообщал, что в услугах Виталия заинтересованы сразу несколько команд УПЛ. Одесситы готовы побороться за игрока.
Контракт Фарасеенко с Ингульцом рассчитан до лета 2026 года. В сезоне Первой лиги Украины 2025/26 Виталий оформил 11 голов и делит первое место в списке бомбардиров вместе с Максимом Войтиховским, который уже покинул Агробизнес и присоединился к Буковине.
Трансферная стоимость Фарасеенко по версии Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
14 января Черноморец официально назначил Григорчука наставником команды, а днем ранее официально объявил об отставке Александра Кучера. В таблице Первой лиги одесситы занимают третье место с 38 очками.
Статистика Виталия Фарасеенко за карьеру
