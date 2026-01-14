Известный итальянский клуб собирается подписать вингера Динамо и сборной
Внимание «Пармы» привлекает Назар Волошин
Вингер киевского «Динамо» и «Пармы» Назар Волошин привлекает внимание «Пармы». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, представитель Серии А заинтересован в подписании 22-летнего футболиста. В контракте Назара с чемпионом Украины прописаны отступные в размере десяти миллионов евро.
В текущем сезоне Назар Волошин провел 22 матча на клубном уровне в всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» занялось активным поиском нового клуба для нападающего.
