Известный итальянский клуб собирается подписать вингера Динамо и сборной

Вингер киевского «Динамо» и «Пармы» Назар Волошин привлекает внимание «Пармы». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, представитель Серии А заинтересован в подписании 22-летнего футболиста. В контракте Назара с чемпионом Украины прописаны отступные в размере десяти миллионов евро.

В текущем сезоне Назар Волошин провел 22 матча на клубном уровне в всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» занялось активным поиском нового клуба для нападающего.