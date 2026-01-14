Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
1

Известный итальянский клуб собирается подписать вингера Динамо и сборной

Внимание «Пармы» привлекает Назар Волошин

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Вингер киевского «Динамо» и «Пармы» Назар Волошин привлекает внимание «Пармы». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, представитель Серии А заинтересован в подписании 22-летнего футболиста. В контракте Назара с чемпионом Украины прописаны отступные в размере десяти миллионов евро.

В текущем сезоне Назар Волошин провел 22 матча на клубном уровне в всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Веб-портал Transfremarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» занялось активным поиском нового клуба для нападающего.

По теме:
Металлист 1925 предложил четыре млн евро за экс-игрока лондонского Арсенала
Металлист 1925 предложил Чоботенко солидную зарплату. Ведутся переговоры
Первый трансфер Григорчука? Черноморец хочет приобрести топ-бомбардира лиги
Назар Волошин (Динамо) трансферы трансферы УПЛ трансферы Серии A Динамо Киев Парма
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Gargantua
Назару как раз надо уходить. своего потолка в УПЛ он достиг, дальше в Украине расти будет трудно.
