Металлист 1925 предложил Чоботенко солидную зарплату. Ведутся переговоры

Как уже ранее сообщал Sport.ua, 28-летний защитник Сергей Чоботенко может оказаться в Металлисте 1925.

По информации Sport.ua, харьковская команда предложила Чоботенко зарплату в 40–45 тысяч долларов в месяц, а также подписной бонус (сумма остается неизвестной).

Агентом Чоботенко является Олег Авдыш. Он ведет переговоры с Металлистом 1925 касательно потенциального трансфера своего клиента.

13 января житомирское Полесье, котором и принадлежит контракт Сергея сейчас (срок действия до лета 2026 года), официально сообщило, что Чоботенко отстранен от первый команды. Полузащитник не полетит на сборы в Испанию и будет тренироваться с командой U-19.

Чоботенко в сезоне 2025/26 сыграл 16 матчей в УПЛ, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. В турнирной таблице УПЛ Полесье занимает третье место, набрав 30 очков. Металлист 1925 с 24 баллами располагается на седьмой позиции.