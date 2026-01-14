Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 предложил Чоботенко солидную зарплату. Ведутся переговоры
Украина. Премьер лига
14 января 2026, 20:32 | Обновлено 14 января 2026, 20:35
1541
1

Металлист 1925 предложил Чоботенко солидную зарплату. Ведутся переговоры

Сергей не полетел на сборы с Полесьем в Испанию и остался тренироваться с командой U-19

14 января 2026, 20:32 | Обновлено 14 января 2026, 20:35
1541
1 Comments
Металлист 1925 предложил Чоботенко солидную зарплату. Ведутся переговоры
Instagram. Олег Авдыш и Сергей Чоботенко

Как уже ранее сообщал Sport.ua, 28-летний защитник Сергей Чоботенко может оказаться в Металлисте 1925.

По информации Sport.ua, харьковская команда предложила Чоботенко зарплату в 40–45 тысяч долларов в месяц, а также подписной бонус (сумма остается неизвестной).

Агентом Чоботенко является Олег Авдыш. Он ведет переговоры с Металлистом 1925 касательно потенциального трансфера своего клиента.

13 января житомирское Полесье, котором и принадлежит контракт Сергея сейчас (срок действия до лета 2026 года), официально сообщило, что Чоботенко отстранен от первый команды. Полузащитник не полетит на сборы в Испанию и будет тренироваться с командой U-19.

Чоботенко в сезоне 2025/26 сыграл 16 матчей в УПЛ, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. В турнирной таблице УПЛ Полесье занимает третье место, набрав 30 очков. Металлист 1925 с 24 баллами располагается на седьмой позиции.

По теме:
Металлист 1925 предложил четыре млн евро за экс-игрока лондонского Арсенала
Известный итальянский клуб собирается подписать вингера Динамо и сборной
Первый трансфер Григорчука? Черноморец хочет приобрести топ-бомбардира лиги
инсайд new Полесье Житомир Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Сергей Чоботенко Олег Авдыш зарплаты
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 9
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14 января 2026, 16:42 10
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я

В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции

В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
Футбол | 14.01.2026, 07:05
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
Футбол | 14.01.2026, 19:10
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вратаря Шахтера
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Футбол | 14.01.2026, 08:17
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Bohum
А піаркод на кожні грі тулять,та хоч по 5 гривень,ось де гроші треба брати,разом і боєць готовий без влк. 
Ответить
0
Популярные новости
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 10
Футбол
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
Для Кличко нашли звездного соперника для возвращения на ринг
13.01.2026, 08:00
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем