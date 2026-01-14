Испанские СМИ: голы Цыганкова и Ваната – из Украины с любовью

Испанские СМИ продолжают нахваливать украинский дуэт Жироны Виктор Цыганков – Владислав Ванат, который вытащил команду из зоны вылета и поднял на 13-е место Ла Лиги.

«Если голы – это любовь, то Цыганков и Ванат передают любовный привет из Украины. Они изменили все: последние пять голов так или иначе забиты с их участием, а Ванат стал символом успеха. Если он забивает, то команда не проигрывает».

«Последний раз Жирона забивала без участия украинцев в ноябре», – отмечают эксперты ресурса AS.

Ванат в нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 1 ассист, а у Цыганкова 5 голов и два ассиста.