Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испанские СМИ: голы Цыганкова и Ваната – из Украины с любовью
Испания
14 января 2026, 19:50 |
1064
0

Испанские СМИ: голы Цыганкова и Ваната – из Украины с любовью

Жирона не нарадуется на украинцев

14 января 2026, 19:50 |
1064
0
Испанские СМИ: голы Цыганкова и Ваната – из Украины с любовью
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанские СМИ продолжают нахваливать украинский дуэт Жироны Виктор Цыганков – Владислав Ванат, который вытащил команду из зоны вылета и поднял на 13-е место Ла Лиги.

«Если голы – это любовь, то Цыганков и Ванат передают любовный привет из Украины. Они изменили все: последние пять голов так или иначе забиты с их участием, а Ванат стал символом успеха. Если он забивает, то команда не проигрывает».

«Последний раз Жирона забивала без участия украинцев в ноябре», – отмечают эксперты ресурса AS.

Ванат в нынешнем сезоне забил 6 голов и сделал 1 ассист, а у Цыганкова 5 голов и два ассиста.

По теме:
Легенда Реала: «Этот игрок должен быть неприкосновенным. Он уникален»
Как изменилась статистика Рафиньи под руководством Ханси-Дитера Флика?
В Реале все нереально сложно. Но вряд ли кто-то виноват
Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14 января 2026, 07:32 3
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»

Браун – о разговоре с Климасом после реванша с Фьюри

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14 января 2026, 12:09 9
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»

Летний новичок динамовцев Василий Буртник так и не дебютировал за команду

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13.01.2026, 19:27
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
Футбол | 14.01.2026, 18:55
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
ВИДЕО. Украинский праздник. Сикан оформил дубль в Кубке Турции
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14.01.2026, 16:42
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
Украинский боксер хочет получить паспорт гражданина другой страны
13.01.2026, 19:04 8
Бокс
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
Перес решил вернуть в Реал легендарного тренера вместо Алонсо
13.01.2026, 07:27 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с футболистом сборной Украины
13.01.2026, 17:43 5
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 2
Футбол
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем