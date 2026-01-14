Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, останется ли Ракицкий в Черноморце после прихода Григорчука
Украина. Первая лига
Стало известно, останется ли Ракицкий в Черноморце после прихода Григорчука

Специалист рассчитывает на опытного защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Украинский специалист Роман Григорчук официально стал главным тренером одесского Черноморца. Тренер в третий раз возглавил «моряков».

Как стало известно Sport.ua, новый коучи «моряков» рассчитывает на опытного украинского защитника Ярослава Ракицкого, который пришел в одесскую команду еще при Александре Кучере.

Григорчук высоко оценивает способности и физическую форму и убежден, что Ярослав сможет помощи «морякам» вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

Роман Григорчук уже в третий раз возглавил одесский клуб. Специалист возглавлял «моряков» с 2010 по 2014 годы и с 2021 по 2024 год. Последним клубом коуча был черкасский ЛНЗ.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Черноморец подпишет голеадора из Первой лиги и экс-игрока киевского клуба
Экс-футболист Валенсии досрочно покинет клуб Украинской Премьер-лиги
Первый трансфер Григорчука? Черноморец хочет приобрести топ-бомбардира лиги
Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Роман Григорчук Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
