Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
Легенда Динамо рассказал, что ждет Сафонова, если он останется в ПСЖ

Ващук – о переходе Ильи Забарного в стан парижан

Легенда Динамо рассказал, что ждет Сафонова, если он останется в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легенда киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился мыслями о взаимодействии новичка «ПСЖ» украинского центрбека Ильи Забарного с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

– Как относитесь к тому, что Илья перешел в клуб, в котором есть россиянин?

– Я все тонкости не знаю. Знаю, что его хотели продать или отдать в аренду. Если так произойдет... А если нет – на тренировках будет чуть сильнее бить, наверное.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Владислав Ващук Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ Лига 1 (Франция)
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
