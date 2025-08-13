Франция13 августа 2025, 19:00 |
1331
0
Легенда Динамо рассказал, что ждет Сафонова, если он останется в ПСЖ
Ващук – о переходе Ильи Забарного в стан парижан
Легенда киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился мыслями о взаимодействии новичка «ПСЖ» украинского центрбека Ильи Забарного с российским вратарем Матвеем Сафоновым.
– Как относитесь к тому, что Илья перешел в клуб, в котором есть россиянин?
– Я все тонкости не знаю. Знаю, что его хотели продать или отдать в аренду. Если так произойдет... А если нет – на тренировках будет чуть сильнее бить, наверное.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
