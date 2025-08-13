Легенда Динамо рассказал, что ждет Сафонова, если он останется в ПСЖ

Легенда киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился мыслями о взаимодействии новичка «ПСЖ» украинского центрбека Ильи Забарного с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

– Как относитесь к тому, что Илья перешел в клуб, в котором есть россиянин?

– Я все тонкости не знаю. Знаю, что его хотели продать или отдать в аренду. Если так произойдет... А если нет – на тренировках будет чуть сильнее бить, наверное.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».