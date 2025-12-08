«Как это объяснить?» Менеджер клуба УПЛ подверг жесткой критике арбитра

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук прокомментировал судейские решения в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1).

– Вячеслав Анатольевич, в предыдущем матче «Полесья» с «Рухом» произошла аномалия с количеством карточек. Как вы это объясните?

– Причина всему одна – Денис Резников. 13 желтых карточек и 2 удаления. Как это еще объяснить? Очевидно, что команды до матча не испытывали друг к другу никакой неприязни, но арбитр своими несправедливыми и некомпетентными решениями зажег всех яростью. Его непоследовательность и неадекватные санкции спровоцировали столкновения и чрезмерные эмоции. Арбитр Резников уже на 11-й минуте взялся за «работу»: удалил нашего игрока. Затем за аналогичное нарушение даже желтую не дал сопернику. Конечно, игроки это видят и чувствуют, что это как минимум несправедливо. Или что здесь что-то нечисто. Затем Гуцуляка ногой бьют в шею — и снова арбитр прощает соперника. Резников провоцировал всех вокруг. Теперь нужно разобраться, почему он так поступал, чтобы больше таких арбитров и таких решений не было в нашем футболе.