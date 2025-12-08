Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Как это объяснить?» Менеджер клуба УПЛ подверг жесткой критике арбитра
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 23:13 |
580
0

«Как это объяснить?» Менеджер клуба УПЛ подверг жесткой критике арбитра

Вячеслав Шевчук прокомментировал поражение Полесья от Руха

08 декабря 2025, 23:13 |
580
0
«Как это объяснить?» Менеджер клуба УПЛ подверг жесткой критике арбитра
ФК Полесье. Вячеслав Шевчук

Спортивный директор житомирского «Полесья» Вячеслав Шевчук прокомментировал судейские решения в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1).

Вячеслав Анатольевич, в предыдущем матче «Полесья» с «Рухом» произошла аномалия с количеством карточек. Как вы это объясните?

– Причина всему одна – Денис Резников. 13 желтых карточек и 2 удаления. Как это еще объяснить? Очевидно, что команды до матча не испытывали друг к другу никакой неприязни, но арбитр своими несправедливыми и некомпетентными решениями зажег всех яростью. Его непоследовательность и неадекватные санкции спровоцировали столкновения и чрезмерные эмоции. Арбитр Резников уже на 11-й минуте взялся за «работу»: удалил нашего игрока. Затем за аналогичное нарушение даже желтую не дал сопернику. Конечно, игроки это видят и чувствуют, что это как минимум несправедливо. Или что здесь что-то нечисто. Затем Гуцуляка ногой бьют в шею — и снова арбитр прощает соперника. Резников провоцировал всех вокруг. Теперь нужно разобраться, почему он так поступал, чтобы больше таких арбитров и таких решений не было в нашем футболе.

По теме:
ЛНЗ выиграл первый круг, долгожданная победа Динамо, осечка Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги уволил ассистента тренера
Два игрока Зари могут успеть восстановиться до матча с ЛНЗ
Вячеслав Шевчук судейство судьи (арбитры) чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Рух Львов Денис Резников Рух - Полесье
Дмитрий Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Футбол | 08 декабря 2025, 23:52 0
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд

Модрич может помочь украинцу перейти в «Милан»

Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08 декабря 2025, 10:04 28
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?

«Верес» согласился доиграть матч

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Хоккей | 08.12.2025, 19:50
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Другие виды | 08.12.2025, 06:47
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Дома стены не помогли. Определен победитель чемпионата мира 2025 по socca
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 3
Бокс
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 5
Футбол
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 2
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
Фиаско для Казахстана. Определены финалисты чемпионата мира 2025 по socca
07.12.2025, 21:49
Другие виды
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 12
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем