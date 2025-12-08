Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 23:25 |
Роман ВАНТУХ: «Я считаю, что победа заслужена»

Защитник «Зари» прокомментировал победу над «Карпатами»

08 декабря 2025, 23:25 |
Роман ВАНТУХ: «Я считаю, что победа заслужена»
ФК Заря. Роман Вантух

Фланговый защитник луганской «Зари» Роман Вантух прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (1:0) в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Была ли игра напряженной? Да, это правда – напряженная игра, потому что в конце где-то прижались к воротам, но если взять игру целиком, то я считаю, что победа заслуженная. Мы создали достаточно голевых моментов. Первый тайм, можно сказать, на 100% переиграли и должны были забивать, возможно, и не один, а два.

Второй тайм, да, вы правы. Это психология, мы опустились, «Карпаты» начали поджимать, угловые, подачи, удары издалека. Это было. Ну, тем интереснее игра. Что касается нервозности, то она была последние 10 минут. До этого все было окей».

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Карпаты Роман Вантух
Дмитрий Вус Источник: YouTube
