Роман ВАНТУХ: «Я считаю, что победа заслужена»

Фланговый защитник луганской «Зари» Роман Вантух прокомментировал победу над львовскими «Карпатами» (1:0) в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Была ли игра напряженной? Да, это правда – напряженная игра, потому что в конце где-то прижались к воротам, но если взять игру целиком, то я считаю, что победа заслуженная. Мы создали достаточно голевых моментов. Первый тайм, можно сказать, на 100% переиграли и должны были забивать, возможно, и не один, а два.

Второй тайм, да, вы правы. Это психология, мы опустились, «Карпаты» начали поджимать, угловые, подачи, удары издалека. Это было. Ну, тем интереснее игра. Что касается нервозности, то она была последние 10 минут. До этого все было окей».