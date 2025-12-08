Моуриньо может шокировать Трубина своим решением. Ошибки не простят
Украинца раскритиковали за ошибку в прошлом матче
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин снова оказался под огнем критики после дерби со «Спортингом».
Жозе Моуриньо открыто выразил недовольство действиями голкипера в эпизоде с первым голом. Как отмечает португальское издание A Bola, впереди – матч Лиги чемпионов против «Наполи», где тренер уже не простит ошибок украинцу и в случае неудачи может доверить место в воротах Самуэлю Соарешу.
В этом сезоне Трубин провел 21 матч, пропустил 15 голов и 11 раз сохранил ворота на замке. Ранее «Бенфика» установила ценник на Трубина на фоне интереса из АПЛ – 40 миллионов евро.
