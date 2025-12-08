Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Моуриньо может шокировать Трубина своим решением. Ошибки не простят
Португалия
08 декабря 2025, 23:33
Моуриньо может шокировать Трубина своим решением. Ошибки не простят

Украинца раскритиковали за ошибку в прошлом матче

Моуриньо может шокировать Трубина своим решением. Ошибки не простят
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин снова оказался под огнем критики после дерби со «Спортингом».

Жозе Моуриньо открыто выразил недовольство действиями голкипера в эпизоде с первым голом. Как отмечает португальское издание A Bola, впереди – матч Лиги чемпионов против «Наполи», где тренер уже не простит ошибок украинцу и в случае неудачи может доверить место в воротах Самуэлю Соарешу.

В этом сезоне Трубин провел 21 матч, пропустил 15 голов и 11 раз сохранил ворота на замке. Ранее «Бенфика» установила ценник на Трубина на фоне интереса из АПЛ – 40 миллионов евро.

Жозе Моуриньо Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Самуэл Соареш Наполи Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
