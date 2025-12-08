Легенда Динамо: «Вы понимаете, насколько это опасно?»

Легендарный экс-игрок киевского «Динамо», а ныне вице-президент житомирского «Полесья» Александр Хацкевич вспомнил опасную ситуацию с участием вингера «стаи» Алексея Гуцуляка в матче 15-го тура УПЛ против львовского «Руха» (0:1):

«Эпизод на 37-й минуте. Рунич на близком расстоянии борется, поднимает ногу слишком высоко и попадает в шею или в кадык Гуцуляку. Это как прием из карате. Вы понимаете, насколько это опасно для здоровья футболиста? Разве это не красная карточка? Арбитры этот момент даже не пересматривали.

Внимание: через минуту «Рух» забивает в наши ворота. Вот почему я и говорю: арбитр Резников своими действиями повлиял на результат игры».