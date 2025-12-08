Ливерпуль нашел топовую замену для Салаха. Заплатят 150 миллионов евро

Английский «Ливерпуль» интересуется французским вингером парижского «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «красных» видит в 20-летнем футболисте идеальную замену для Мохамеда Салаха, который уже зимой может покинуть клуб.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Дуэ 150 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Дезире Дуэ провел 8 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.