ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в новый клуб за границей
Александр Курцев пополнил ряды литовского «Паневежиса»
23-летний украинский нападающий Александр Курцев официально перешел в новую команду в чемпионате Литвы. Молодой футболист покинул «Джюгас» Тельшяй и стал новым игроком «Паневежиса».
«Это шаг вперед в моей карьере. Хочу стать важной частью команды и радовать болельщиков города результативной игрой», – сказал украинец.
Александр присоединился к «Джюгасу» в начале 2025 года и с тех пор провел 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.
В своей карьере Курцев также защищал цвета латвийского клуба «Метта», где за два с половиной года сыграл 53 поединка (шесть голов и два ассиста).
По итогам сезона в чемпионате Литвы «Паневежис» финишировал на седьмом месте (49 очков), тогда как «Джюгас» Тельшяй занял восьмую строчку (46 баллов).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На этот раз команда проиграла Норвегии
Андрей Черник продолжит карьеру в киевском клубе