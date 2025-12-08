Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
08 декабря 2025, 23:21 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:29
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в новый клуб за границей

Александр Курцев пополнил ряды литовского «Паневежиса»

08 декабря 2025, 23:21 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:29
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец перешел в новый клуб за границей
ФК Джюгас Тельшяй. Александр Курцев

23-летний украинский нападающий Александр Курцев официально перешел в новую команду в чемпионате Литвы. Молодой футболист покинул «Джюгас» Тельшяй и стал новым игроком «Паневежиса».

«Это шаг вперед в моей карьере. Хочу стать важной частью команды и радовать болельщиков города результативной игрой», – сказал украинец.

Александр присоединился к «Джюгасу» в начале 2025 года и с тех пор провел 38 матчей, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

В своей карьере Курцев также защищал цвета латвийского клуба «Метта», где за два с половиной года сыграл 53 поединка (шесть голов и два ассиста).

По итогам сезона в чемпионате Литвы «Паневежис» финишировал на седьмом месте (49 очков), тогда как «Джюгас» Тельшяй занял восьмую строчку (46 баллов).

чемпионат Литвы по футболу Паневежис трансферы Джюгас Тельшяй
Андрей Витренко Источник
