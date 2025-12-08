5 декабря в 22:00 проходит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Молинью.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 51-й минуте Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз (2:1).

Майсон Маунт увеличил перевес МЮ на 64-й минуте (3:1).

ВИДЕО. Мбемо и Маунт дали перевес Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз