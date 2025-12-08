Англия08 декабря 2025, 23:19 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:55
ВИДЕО. Мбемо и Маунт дали перевес Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз
На 63-й минуте Красные Дьяволы ведут в счете 3:1
08 декабря 2025, 23:19 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:55
5 декабря в 22:00 проходит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.
Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Молинью.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 51-й минуте Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз (2:1).
Майсон Маунт увеличил перевес МЮ на 64-й минуте (3:1).
