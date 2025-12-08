Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Мбемо и Маунт дали перевес Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз
Англия
08 декабря 2025, 23:19 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:55
55
0

ВИДЕО. Мбемо и Маунт дали перевес Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз

На 63-й минуте Красные Дьяволы ведут в счете 3:1

08 декабря 2025, 23:19 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:55
55
0
ВИДЕО. Мбемо и Маунт дали перевес Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в 22:00 проходит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Молинью.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 51-й минуте Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз (2:1).

Майсон Маунт увеличил перевес МЮ на 64-й минуте (3:1).

ВИДЕО. Мбемо и Маунт дали перевес Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз

По теме:
Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ
Игрок сборной Англии и топ-клуба АПЛ травмировался, наряжая елку
Вулверхэмптон – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Бриан Мбемо Мэйсон Маунт Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 07:22 27
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо
Суркис принял радикальное решение относительно нового тренера Динамо

Клуб не будет нанимать иностранного специалиста

Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Футбол | 08 декабря 2025, 17:32 6
Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава
Разгром в дуэли новичков. Эпицентр не оставил шансов СК Полтава

Роскошный гол закрыл базовую программу первого круга УПЛ

ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08.12.2025, 08:12
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Футбол | 08.12.2025, 23:52
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Легенда Реала может повлиять на трансфер Лунина в мировой гранд
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08.12.2025, 09:13
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 5
Футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
08.12.2025, 07:40 2
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины второй матч завершила в овертайме
08.12.2025, 19:50 15
Хоккей
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 15
Футбол
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
ЧМ-2025 по socca. Украина по буллитам в 1/4 финала проиграла Казахстану
07.12.2025, 02:12 11
Другие виды
Дальше без Украины. Определены полуфинальные пары ЧМ-2025 по socca
Дальше без Украины. Определены полуфинальные пары ЧМ-2025 по socca
07.12.2025, 06:34
Другие виды
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
08.12.2025, 04:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем