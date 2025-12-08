Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
08.12.2025 22:00 – FT 1 : 4
Манчестер Юнайтед
Англия
08 декабря 2025, 23:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:55
Вулверхэмптон – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря в 22:00 проходит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Молинью.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Бруну Фернандеш открыл счет для Красных Дьяволов на 25-й минуте.

Хозяева поля отыгрались на 45+2 минуте, когда забил Жан-Рікнер Бельгард (1:1).

После перерыва Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед. На 51-й минуте Красные Дьяволы ведут в счете 2:1.

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Манчестер Юнайтед), асcист Бруну Мигель Фернандеш.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Мбемо (Манчестер Юнайтед), асcист Диогу Далот.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жанрикне Беллегард (Вулверхэмптон), асcист Давид Вольфе.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед), асcист Матеус Кунья.
Дьяволы загнали волков. Ман Юнайтед разгромил Вулвз и вошел в топ-6 АПЛ
Игрок сборной Англии и топ-клуба АПЛ травмировался, наряжая елку
ВИДЕО. Мбемо и Маунт дали перевес Ман Юнайтед вперед в игре с Вулвз
Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Бруну Фернандеш чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Бриан Мбемо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
