Вулверхэмптон – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ
5 декабря в 22:00 проходит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.
Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Молинью.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Бруну Фернандеш открыл счет для Красных Дьяволов на 25-й минуте.
Хозяева поля отыгрались на 45+2 минуте, когда забил Жан-Рікнер Бельгард (1:1).
После перерыва Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед. На 51-й минуте Красные Дьяволы ведут в счете 2:1.
Вулверхэмптон – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей Николаевич – о тренере сборной Италии Дженнаро Гаттузо
Комментарий Ступара для Sport.ua касательно решения арбитра в матче Рух – Полесье