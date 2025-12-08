Вулверхэмптон – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 декабря в 22:00 проходит матч 15-го тура Английской Премьер-лиги.

Вулверхэмптон принимает Манчестер Юнайтед на домашней арене Молинью.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. Бруну Фернандеш открыл счет для Красных Дьяволов на 25-й минуте.

Хозяева поля отыгрались на 45+2 минуте, когда забил Жан-Рікнер Бельгард (1:1).

После перерыва Бриан Мбемо вывел Ман Юнайтед вперед. На 51-й минуте Красные Дьяволы ведут в счете 2:1.

