Вице-президент Металлиста 1925 прокомментировал матч с Вересом

Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал подробности матча с «Вересом», который был приостановлен на 20-й минуте из-за проблем с электричеством на стадионе «Центральный»:

– Объясните для начала, как происходит приемка стадиона по договору аренды. Чтобы понимать, под чьей ответственностью то, что произошло, – вашей или арендодателя?

– Я бы не разделял ответственность между футбольным клубом «Полесьем», который нам помогает, потому что у них есть на месте свой персонал, и нашим клубом. Мы оба являемся арендаторами стадиона у Житомирского облсовета. Приемка стадиона перед каждым матчем происходит на совещании с участием обоих клубов, делегата и арбитров, где инспектируются все аспекты – от длины травы на газоне и его полива до инфраструктуры в целом. Наша операционная команда заезжает накануне, инспектирует стадион и работает там. Это большая работа: кассы, стюарды, охрана. Это не так, что мы приезжаем за два часа на стадион. Нет, работают обе операционные команды, «Полесье» и «Металлист 1925».

– Соответственно, для обеих операционных команд стало сюрпризом, что вышли из строя щитки питания, правильно понимаю?

– Проблематика несколько шире. Мы и «Полесье» сейчас активно общаемся с облэнерго. Они подтверждают, что был незапланированный скачок напряжения. Именно из-за него вышли из строя автоматы, на которые заходит основное питание. Когда они сгорели, мы их заменили и переключились на генераторы, но сама аппаратная подгорела и не пропускала достаточного количества питания. То есть из-за нагрузки общей энергосистемы оборудование сгорело.

– Поскольку ваш клуб предлагал «Вересу» сыграть на следующий день, проблему можно было оперативно решить за ночь?

– Да, люди там работали даже ночью.

– Чья вина в том, что произошел этот перепад?

– Мы не можем винить тех же электриков, потому что это была общая нагрузка энергосистемы. Это было невозможно предвидеть, что пойдет напряжение 360, и оно не выдержит. Даже стабилизаторы, которые должны были выравнивать электроэнергию, не справились, потому что был очень большой поток входного тока. Техника сгорела не потому, что кто-то был не готов. Генераторы были готовы. Это произошло именно из-за большой подачи неожиданного питания.

– Как Облэнерго это объясняет?

– Пока нет официального письма, но мы его запросили, и они готовят эту документацию для КДК. Они подтвердили, что скачок был очень большой, но должны официально это оформить.

– Почему не удалось договориться с «Вересом»? Они заняли принципиальную позицию?

– После решения арбитра остановить встречу, мы общались с руководителями «Вереса» и предложили сыграть завтра. Получили от них отказ, все.

– Каков сейчас процесс решения судьбы этого матча?

– Судьбу должен решать КДК УАФ. УПЛ должна направить рапорт, что матч не состоялся. КДК возьмет это в производство. Мы готовим мотивационную часть с нашей стороны, включая документацию от облэнерго. Понимаем, что КДК, вероятно, еще не взял это в разработку, поскольку делегат матча составлял рапорт до позднего вечера.

– Насколько вы готовы реагировать, если КДК признает ваш клуб виновным и засчитает техническое поражение?

– Давайте дождемся, когда КДК возьмет это в производство, и мы предоставим всю документацию. Мы со своей стороны максимально готовы и уверены, что такая ситуация может произойти где угодно, когда угодно. Я считаю, что это не вина стадиона в Житомире или наша халатность. На этой же линии вчера были большие скачки, и все вылетело даже в госпитале и, кажется, в роддоме.

– Соответственно, претензий к арендодателю стадиона вы выдвигать не будете?

– Конечно, нет. Вчера все, от меня до электриков, бегали и пытались что-то сделать. Если бы «Полесье» не готовилось, можно было бы говорить. Но в этот день мог быть их домашний матч. Они готовятся так же, и мы им очень благодарны за хорошее сотрудничество. Я не хотел бы ставить под сомнение профессионализм ни «Полесья», ни «Металлиста 1925».