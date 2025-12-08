Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вице-президент Металлиста 1925 прокомментировал матч с Вересом
Франция
08 декабря 2025, 23:12 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:36
Вице-президент Металлиста 1925 прокомментировал матч с Вересом

Юрий Коротун высказался о матче Украинской Премьер-лиги

Вице-президент Металлиста 1925 прокомментировал матч с Вересом
ФК Металлист 1925

Вице-президент «Металлиста 1925» Юрий Коротун рассказал подробности матча с «Вересом», который был приостановлен на 20-й минуте из-за проблем с электричеством на стадионе «Центральный»:

– Объясните для начала, как происходит приемка стадиона по договору аренды. Чтобы понимать, под чьей ответственностью то, что произошло, – вашей или арендодателя?

– Я бы не разделял ответственность между футбольным клубом «Полесьем», который нам помогает, потому что у них есть на месте свой персонал, и нашим клубом. Мы оба являемся арендаторами стадиона у Житомирского облсовета. Приемка стадиона перед каждым матчем происходит на совещании с участием обоих клубов, делегата и арбитров, где инспектируются все аспекты – от длины травы на газоне и его полива до инфраструктуры в целом. Наша операционная команда заезжает накануне, инспектирует стадион и работает там. Это большая работа: кассы, стюарды, охрана. Это не так, что мы приезжаем за два часа на стадион. Нет, работают обе операционные команды, «Полесье» и «Металлист 1925».

– Соответственно, для обеих операционных команд стало сюрпризом, что вышли из строя щитки питания, правильно понимаю?

– Проблематика несколько шире. Мы и «Полесье» сейчас активно общаемся с облэнерго. Они подтверждают, что был незапланированный скачок напряжения. Именно из-за него вышли из строя автоматы, на которые заходит основное питание. Когда они сгорели, мы их заменили и переключились на генераторы, но сама аппаратная подгорела и не пропускала достаточного количества питания. То есть из-за нагрузки общей энергосистемы оборудование сгорело.

– Поскольку ваш клуб предлагал «Вересу» сыграть на следующий день, проблему можно было оперативно решить за ночь?

– Да, люди там работали даже ночью.

– Чья вина в том, что произошел этот перепад?

– Мы не можем винить тех же электриков, потому что это была общая нагрузка энергосистемы. Это было невозможно предвидеть, что пойдет напряжение 360, и оно не выдержит. Даже стабилизаторы, которые должны были выравнивать электроэнергию, не справились, потому что был очень большой поток входного тока. Техника сгорела не потому, что кто-то был не готов. Генераторы были готовы. Это произошло именно из-за большой подачи неожиданного питания.

– Как Облэнерго это объясняет?

– Пока нет официального письма, но мы его запросили, и они готовят эту документацию для КДК. Они подтвердили, что скачок был очень большой, но должны официально это оформить.

– Почему не удалось договориться с «Вересом»? Они заняли принципиальную позицию?

– После решения арбитра остановить встречу, мы общались с руководителями «Вереса» и предложили сыграть завтра. Получили от них отказ, все.

– Каков сейчас процесс решения судьбы этого матча?

– Судьбу должен решать КДК УАФ. УПЛ должна направить рапорт, что матч не состоялся. КДК возьмет это в производство. Мы готовим мотивационную часть с нашей стороны, включая документацию от облэнерго. Понимаем, что КДК, вероятно, еще не взял это в разработку, поскольку делегат матча составлял рапорт до позднего вечера.

– Насколько вы готовы реагировать, если КДК признает ваш клуб виновным и засчитает техническое поражение?

– Давайте дождемся, когда КДК возьмет это в производство, и мы предоставим всю документацию. Мы со своей стороны максимально готовы и уверены, что такая ситуация может произойти где угодно, когда угодно. Я считаю, что это не вина стадиона в Житомире или наша халатность. На этой же линии вчера были большие скачки, и все вылетело даже в госпитале и, кажется, в роддоме.

– Соответственно, претензий к арендодателю стадиона вы выдвигать не будете?

– Конечно, нет. Вчера все, от меня до электриков, бегали и пытались что-то сделать. Если бы «Полесье» не готовилось, можно было бы говорить. Но в этот день мог быть их домашний матч. Они готовятся так же, и мы им очень благодарны за хорошее сотрудничество. Я не хотел бы ставить под сомнение профессионализм ни «Полесья», ни «Металлиста 1925».

ЛНЗ выиграл первый круг, долгожданная победа Динамо, осечка Шахтера
«Как это объяснить?» Менеджер клуба УПЛ подверг жесткой критике арбитра
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги уволил ассистента тренера
билеты чемпионат Украины по футболу Верес Ровно скандал Украинская Премьер-лига система освещения Металлист 1925 прерванные матчи Металлист 1925 - Верес Юрий Коротун
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
