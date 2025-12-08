Игрок сборной Англии и топ-клуба АПЛ травмировался, наряжая елку

Центральный защитник национальной сборной Англии и «Манчестер Сити» Джон Стоунз получил травму, сообщает издание The Touchline.

По информации источника, это произошло, когда 31-летний футболист наряжал рождественскую елку. Характер и серьезность повреждения пока неизвестны.

В сезоне 2025/26 Джон Стоунз провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Джон Стоунз размышлял о завершении профессиональной карьеры.