Серьезная сумма. Ливерпуль нашел идеальную замену Салаху
Антуан Семеньо привлекает внимание английского гранда
Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Express.
По информации источника, 24-летний футболист рассматривается как идеальная замену Мохамед Салаху. В его контракте есть отступные в размере 60 миллионов фунтов + пять миллионов в размере бонусов.
В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на звезду «ПСЖ».
