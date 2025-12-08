Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 декабря 2025, 23:35 | Обновлено 08 декабря 2025, 23:44
Антуан Семеньо привлекает внимание английского гранда

Серьезная сумма. Ливерпуль нашел идеальную замену Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Семеньо

Ганский вингер «Борнмута» Антуан Семеньо привлекает внимание «Ливерпуля». Об этом сообщает Express.

По информации источника, 24-летний футболист рассматривается как идеальная замену Мохамед Салаху. В его контракте есть отступные в размере 60 миллионов фунтов + пять миллионов в размере бонусов.

В текущем сезоне Антуан Семеньо провел 15 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться шестью голами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нацелился на звезду «ПСЖ».

Антуан Семеньо Ливерпуль Мохамед Салах Борнмут трансферы трансферы АПЛ
