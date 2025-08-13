Фенербахче снова обыграл команду из Нидерландов
На этот раз жертвой стамбульцев стал «Фейеноорд»
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов турецкий «Фенербахче» победил «Фейеноорд» со счетом 5:2 (6:4 по сумме двух встреч).
Благодаря этой победе «Фенербахче» продолжил свою положительную статистику матчей против команд из Нидерландов – страны, представителей которой турецкий клуб обыгрывал чаще всего в истории еврокубков (10 раз).
Количество побед Фенербахче над командами из Нидерландов
- 3 – ПСВ
- 3 – Твенте
- 3 – Фейеноорд
- 1 – Аякс
Все победы Фенербахче над клубами из Нидерландов в еврокубках
- 1978/79: КЕЧ, Фенербахче – ПСВ 2:1
- 2005/06: ЛЧ, Фенербахче – ПСВ 3:0
- 2007/08: ЛЧ, Фенербахче – ПСВ 2:0
- 2009/10: ЛЕ, Твенте – Фенербахче 0:1
- 2015/16: ЛЕ, Фенербахче – Аякс 1:0
- 2016/17: ЛЕ, Фенербахче – Феенорд 1:0
- 2016/17: ЛЕ, Фееноорд – Фенербахче 0:1
- 2023/24: ЛК, Фенербахче – Твенте 5:1
- 2023/24: ЛК, Твенте – Фенербахче 0:1
- 2025/26: ЛЧ, Фенербахче – Феенорд 5:2
10 - Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde temsilcilerini en fazla mağlup ettiği ülke Hollanda.— OptaCan (@OptaCan) August 12, 2025
3G | Feyenoord
3G | PSV
3G | Twente
1G | Ajax
