Лига чемпионов
13 августа 2025, 17:34 |
Фенербахче снова обыграл команду из Нидерландов

На этот раз жертвой стамбульцев стал «Фейеноорд»

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов турецкий «Фенербахче» победил «Фейеноорд» со счетом 5:2 (6:4 по сумме двух встреч).

Благодаря этой победе «Фенербахче» продолжил свою положительную статистику матчей против команд из Нидерландов – страны, представителей которой турецкий клуб обыгрывал чаще всего в истории еврокубков (10 раз).

Количество побед Фенербахче над командами из Нидерландов

  • 3 – ПСВ
  • 3 – Твенте
  • 3 – Фейеноорд
  • 1 – Аякс

Все победы Фенербахче над клубами из Нидерландов в еврокубках

  • 1978/79: КЕЧ, Фенербахче – ПСВ 2:1
  • 2005/06: ЛЧ, Фенербахче – ПСВ 3:0
  • 2007/08: ЛЧ, Фенербахче – ПСВ 2:0
  • 2009/10: ЛЕ, Твенте – Фенербахче 0:1
  • 2015/16: ЛЕ, Фенербахче – Аякс 1:0
  • 2016/17: ЛЕ, Фенербахче – Феенорд 1:0
  • 2016/17: ЛЕ, Фееноорд – Фенербахче 0:1
  • 2023/24: ЛК, Фенербахче – Твенте 5:1
  • 2023/24: ЛК, Твенте – Фенербахче 0:1
  • 2025/26: ЛЧ, Фенербахче – Феенорд 5:2
