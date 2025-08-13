Фенербахче снова обыграл команду из Нидерландов

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов турецкий «Фенербахче» победил «Фейеноорд» со счетом 5:2 (6:4 по сумме двух встреч).

Благодаря этой победе «Фенербахче» продолжил свою положительную статистику матчей против команд из Нидерландов – страны, представителей которой турецкий клуб обыгрывал чаще всего в истории еврокубков (10 раз).

Количество побед Фенербахче над командами из Нидерландов

3 – ПСВ

3 – Твенте

3 – Фейеноорд

1 – Аякс

Все победы Фенербахче над клубами из Нидерландов в еврокубках

1978/79: КЕЧ, Фенербахче – ПСВ 2:1

2005/06: ЛЧ, Фенербахче – ПСВ 3:0

2007/08: ЛЧ, Фенербахче – ПСВ 2:0

2009/10: ЛЕ, Твенте – Фенербахче 0:1

2015/16: ЛЕ, Фенербахче – Аякс 1:0

2016/17: ЛЕ, Фенербахче – Феенорд 1:0

2016/17: ЛЕ, Фееноорд – Фенербахче 0:1

2023/24: ЛК, Фенербахче – Твенте 5:1

2023/24: ЛК, Твенте – Фенербахче 0:1

2025/26: ЛЧ, Фенербахче – Феенорд 5:2