Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без анонса. Аматорский клуб неожиданно оказался в списке участников Кубка
Кубок Украины
13 августа 2025, 16:48 | Обновлено 13 августа 2025, 16:54
50
0

Без анонса. Аматорский клуб неожиданно оказался в списке участников Кубка

Авангард Лозовая принял участие в жеребьевке 1/32 финала

13 августа 2025, 16:48 | Обновлено 13 августа 2025, 16:54
50
0
Без анонса. Аматорский клуб неожиданно оказался в списке участников Кубка
ФК Авангард Лозовая

Аматорский клуб Авангард Лозовая неожиданно оказался в списке участников Кубка Украины 2025/26.

Клуб принял участие в жеребьевке 1/32 финала, хотя ранее об этом не было известно.

Во время жеребьевки пресс-служба клуба опубликовала пост в соцсетях:

«Невероятная новость! ФК «Авангард» Лозовая примет участие в розыгрыше Кубка Украины сезона 2025/26. Именно сейчас проходит жеребьевка и определяются соперники».

По итогам жеребьевки соперником клуба «Авангард» Лозовая в 1/32 финала стала Буковина из Черновцов.

Вакансия в списке участников Кубка образовалось из-за того, что было заполнено все 16 слотов, отведенных для команд Второй лиги. В этом дивизионе выступает 22 команды, но 7 из них являются дублерами клубов УПЛ (или Первой лиги) и не имеют права на участие в Кубке. Таким образом, от Второй лиги в Кубке Украины сыграет только 15 команд, а не 16, и вакантное место было отдано Авангарду.

Интересно, что в предварительном раунде 16 аматорских клубов разыграли 8 путевок в 1/32 финала, а Авангард напрямую включен в эту стадию.

По теме:
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Кубок Украины. Жеребьевка 1/32 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый раунд Кубка Украины. Итоговые результаты и главные цифры
Кубок Украины по футболу Авангард Лозовая Буковина Черновцы
Николай Степанов Источник: Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12 августа 2025, 21:57 384
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре

Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»

Нападающий сборной Украины был предложен клубу АПЛ. Известна цена
Футбол | 13 августа 2025, 15:33 0
Нападающий сборной Украины был предложен клубу АПЛ. Известна цена
Нападающий сборной Украины был предложен клубу АПЛ. Известна цена

Артем Довбик может стать игроком «Борнмута»

Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Футбол | 13.08.2025, 12:55
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Ливерпуль не чемпион. Прогнозы на сезон АПЛ
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12.08.2025, 23:22
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 14
Бокс
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 4
Футбол
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
Борнмут обратился к Забарному после перехода украинца в ПСЖ
12.08.2025, 11:53 1
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 22
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем