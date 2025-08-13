Без анонса. Аматорский клуб неожиданно оказался в списке участников Кубка

Аматорский клуб Авангард Лозовая неожиданно оказался в списке участников Кубка Украины 2025/26.

Клуб принял участие в жеребьевке 1/32 финала, хотя ранее об этом не было известно.

Во время жеребьевки пресс-служба клуба опубликовала пост в соцсетях:

«Невероятная новость! ФК «Авангард» Лозовая примет участие в розыгрыше Кубка Украины сезона 2025/26. Именно сейчас проходит жеребьевка и определяются соперники».

По итогам жеребьевки соперником клуба «Авангард» Лозовая в 1/32 финала стала Буковина из Черновцов.

Вакансия в списке участников Кубка образовалось из-за того, что было заполнено все 16 слотов, отведенных для команд Второй лиги. В этом дивизионе выступает 22 команды, но 7 из них являются дублерами клубов УПЛ (или Первой лиги) и не имеют права на участие в Кубке. Таким образом, от Второй лиги в Кубке Украины сыграет только 15 команд, а не 16, и вакантное место было отдано Авангарду.

Интересно, что в предварительном раунде 16 аматорских клубов разыграли 8 путевок в 1/32 финала, а Авангард напрямую включен в эту стадию.