Украина. Премьер лига13 августа 2025, 15:09
235
0
Стало известно, где продолжит карьеру бывший спортивный директор Зари
Юрий Коваль недолго оставался без работы
13 августа 2025, 15:09
235
0
12 августа Юрий Коваль покинул пост спортивного директора луганской «Зари».
А уже сегодня, как стало известно Sport.ua, он был назначен куратором академии «Александрии».
В последние годы Юрий Коваль работал на различных должностях в «Заре», начиная от помощника до главного тренера, спортивного директора. До этого он возглавлял «Александрию», «Кривбасс», винницкую и тернопольскую «Ниву», «Кремень» и «Зирку».
Ранее украинский специалист Юрий Коваль объявил об уходе из клуба.
