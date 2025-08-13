ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового спортивного директора

В луганской Заре произошли кадровые изменения среди руководящего состава: сменился спортивный директор.

Клуб покинул Юрий Коваль, занимавший должность спортивного директора. Его место занял Юрий Дудник.

Пресс-служба луганского клуба поздравила нового спортивного директора и пожелала ему делать все от себя зависящее для прогресса Зари.

Луганская Заря на старте чемпионата сыграла вничью с ЛНЗ (0:0) и обыграла Кудривку (2:1).