Украина. Премьер лига13 августа 2025, 03:23 | Обновлено 13 августа 2025, 04:10
71
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового спортивного директора
Юрий Дудник сменил Юрия Коваля
13 августа 2025, 03:23 | Обновлено 13 августа 2025, 04:10
71
0
В луганской Заре произошли кадровые изменения среди руководящего состава: сменился спортивный директор.
Клуб покинул Юрий Коваль, занимавший должность спортивного директора. Его место занял Юрий Дудник.
Пресс-служба луганского клуба поздравила нового спортивного директора и пожелала ему делать все от себя зависящее для прогресса Зари.
Луганская Заря на старте чемпионата сыграла вничью с ЛНЗ (0:0) и обыграла Кудривку (2:1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 августа 2025, 09:12 12
Дэн Рафаэль считает, что Александр должен провести бой с Паркером
Футбол | 12 августа 2025, 21:37 13
Наставник Динамо провел «тактическую» замену в ответном поединке Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 13.08.2025, 01:34
Футбол | 12.08.2025, 05:44
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Комментарии 0
Популярные новости
11.08.2025, 14:41 6
11.08.2025, 08:20 2
11.08.2025, 01:10 1
Футбол
12.08.2025, 11:01 130
11.08.2025, 06:23 19
12.08.2025, 08:42