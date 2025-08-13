ОФИЦИАЛЬНО. Заря назначила нового спортивного директора

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 августа 2025, 03:23 | Обновлено 13 августа 2025, 04:10
Юрий Дудник сменил Юрия Коваля

13 августа 2025, 03:23 | Обновлено 13 августа 2025, 04:10
В луганской Заре произошли кадровые изменения среди руководящего состава: сменился спортивный директор.

Клуб покинул Юрий Коваль, занимавший должность спортивного директора. Его место занял Юрий Дудник.

Пресс-служба луганского клуба поздравила нового спортивного директора и пожелала ему делать все от себя зависящее для прогресса Зари.

Луганская Заря на старте чемпионата сыграла вничью с ЛНЗ (0:0) и обыграла Кудривку (2:1).

Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
