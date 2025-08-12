Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
Бразилия
12 августа 2025, 23:22
Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд

Команда бразильца заработала в последнем поединке три очка

Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразилец Неймар впервые с октября 2022 года провел 6 матчей подряд на футбольном поле.

11 августа состоялся матч 19-го тура чемпионата Бразилии между командами «Крузейро» и «Сантос». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Последние 6 матчей Неймара за Сантос

  • Фламенго – 1:0 (гол, 90 мин)
  • Мирассол – 0:3 (90 мин)
  • Интернасьонал – 1:2 (90 мин)
  • Спорт Ресифи – 2:2 (90 мин)
  • Жувентуде – 3:1 (2 гола, 90 мин)
  • Крузейро – 2:1 (90 мин)

Последний раз Неймар выходил на поле в шести матчах подряд в октябре 2022 года за «ПСЖ» в матчах против «Лиона», «Ниццы», «Бенфики», «Реймса», снова «Бенфики» и «Марселя».

Дембеле против английских клубов. Станет ли он проблемой для Тоттенхэма?
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
