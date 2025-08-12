Неймар впервые с октября 2022 года сыграл 6 матчей подряд
Бразилец Неймар впервые с октября 2022 года провел 6 матчей подряд на футбольном поле.
11 августа состоялся матч 19-го тура чемпионата Бразилии между командами «Крузейро» и «Сантос». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Последние 6 матчей Неймара за Сантос
- Фламенго – 1:0 (гол, 90 мин)
- Мирассол – 0:3 (90 мин)
- Интернасьонал – 1:2 (90 мин)
- Спорт Ресифи – 2:2 (90 мин)
- Жувентуде – 3:1 (2 гола, 90 мин)
- Крузейро – 2:1 (90 мин)
Последний раз Неймар выходил на поле в шести матчах подряд в октябре 2022 года за «ПСЖ» в матчах против «Лиона», «Ниццы», «Бенфики», «Реймса», снова «Бенфики» и «Марселя».
Neymar has played the last 6 league matches for Santos. 👏🇧🇷— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 11, 2025
It's the first time in 3 years that he has managed to play 6 consecutive matches, playing at least 90 minutes in each of them. 🤯 pic.twitter.com/OfdUWlZlNY
