Испания
14 августа 2025, 00:09 |
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»

Испанец предупредил лидеров клуба, что они должны постоянно прессинговать

Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новоиспеченный наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо выдвинул футболистам «королевского клуба» требование – он ждет от них постоянного прессинга на поле.

«Любой игрок, который не будет прессинговать соперника, больше за Реал Мадрид играть не будет», – предупредил всех игроков клуба Хаби Алонсо на тренировке.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
