Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Забарный обратился к болельщикам ПСЖ
Франция
12 августа 2025, 12:53
Первое видео Ильи не получилось длинным

ВИДЕО. Забарный обратился к болельщикам ПСЖ
ФК ПСЖ. Илья Забарный

12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.

После объявления трансфера 22-летний футболист коротким видео обратился к болельщикам «ПСЖ»:

«Привет, Илья здесь. Ici c'est Paris (это Париж – рус.)».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
