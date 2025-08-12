ВИДЕО. Забарный обратился к болельщикам ПСЖ
Первое видео Ильи не получилось длинным
12 августа 2025 года французский «Пари Сен-Жермен» официально объявил о трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного.
После объявления трансфера 22-летний футболист коротким видео обратился к болельщикам «ПСЖ»:
«Привет, Илья здесь. Ici c'est Paris (это Париж – рус.)».
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
