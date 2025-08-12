Арда ТУРАН: «Допускали ошибки. Беда в защите. Верю, что мы все исправим»
Коуч Шахтера прокомментировал ничью в матче против Карпат
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал матч 2-го тура УПЛ против львовских «Карпат» (3:3):
«Я хорошо знал украинский футбол еще до того, как приехал сюда, так что в этом никакой проблемы нет. Но футбол иногда бывает сложным. Из-за долгих переездов мы меняли состав по тактическим причинам.
К сожалению, иногда допускали элементарные ошибки в выполнении плана и ошибались в базовых элементах игры. Если не играть правильно, такие ситуации случаются везде в мире, не только в Украине. Это был как раз такой матч.
У нас молодая и перспективная команда, и я стараюсь ее развивать. Как я с игроками в моменты побед, так и сейчас я с ними. Впереди еще много матчей, и я верю, что мы исправим ситуацию. Ошибки – это моя ответственность.
После того как мы пропустили три гола, было бы оправданием говорить об оппоненте. Важнее – совершенствовать нашу игру. Да, в нападении у нас нет серьезных проблем – забили трижды. Но главная беда – в защите. Нужно работать над обороной, и игроки атаки также должны начинать защитные действия более эффективно.
Сейчас нам нужно как можно лучше отдохнуть и выйти на решающий матч в Кракове. Это очень важный матч для нас. Но ни в одном матче мы не имеем права пропускать три гола».
