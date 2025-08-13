ДЖЕРРАРД: «Он принадлежит к категории таких игроков, как Месси и Роналду»

Легендарный английский полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о бывшем форварде «Манчестер Юнайтед» Уэйне Руни.

«Уверенность Уэйна в себе была на высоте, и физически он был в отличной форме. Руни принадлежит к категории таких игроков, как Лионель Месси, Криштиану Роналду и Фернандо Торрес», – сказал Джеррард.

Ранее легендарный английский хавбек Стивен Джеррард назвал лучшего футболиста за всю историю. Стивен выбрал восьмикратного обладателя Золотого мяча Лионеля Месси и вспомнил о Криштиану Роналду.