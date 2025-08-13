Трансфер Зинченко в клуб может сорваться из-за его политических взглядов
Александр заинтересовал «Фенербахче»
Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации турецких СМИ, украинца хочет купить стамбульский клуб «Фенербахче», который готовит официальное предложение. Однако по информации TVNET, эти слухи о трансфере вызвали возмущение у болельщиков «Фенербахче», которые давят на руководство не совершать этот переход.
Дело в том, что Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов.
В прошлом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.
