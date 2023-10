Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов

Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа обстреляло ракетами юг и центр Израиля. Вскоре стали появляться сообщения о первых раненых и погибших. Также на территорию страны проникли десятки палестинских диверсантов.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило его стране войну. Ведомство начало массовый сбор резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Ответная операция получила название «Железные мечи».

Сообщения в местных медиа разделились на информацию о ракетных ударах и тревоге и рекомендации для местных жителей. Полиция призвала население запереться в своих домах.

По последним данным, со стороны Израиля погибло минимум 300 человек и еще 1590 раненых. У Палестины – 232 убитых и около 1700 раненых.

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, как и Президент Украины, поддержал Израиль. Футболист «Арсенала» опубликовал в сториз картинку с фразой «I stand with Israel».

Уже спустя некоторое время на Александра обрушился шквал критики и угроз. Поклонники арабского мира абсолютно не поняли позицию Александра и осудили его, заявив, что Зинченко «недостоин» быть частью «канониров».

В итоге Зинченко удалил сториз и закрыл аккаунт в Instagram.

cuntynini: «Зинченко в этой теме он вообще и***т»

AsrafSH: «Пошел н**** Зинченко. Уходи из Арсенала».

haaaaaarisx: «Был бы не против, если бы Зинченко подвергся издевательствам со стороны игроков «Сити» и снова расплакался».

EzzArsenal: «Плачет из-за того, что россия вторглась на его землю, просит весь мир помочь его стране! Затем поддерживает израильскую оккупацию палестинской земли! Лицемерие в лучшем виде!»

the66Role: «Зинченко такой плаксивый человек, теперь посмотрите, как он уходит в приват после того, как его осудили за этот противный пост. Он почему-то плачет».

NLJ_Labz: «Я ожидаю, что каждый мусульманский болельщик «Арсенала» будет освистывать Зинченко сегодня на игре, если он сыграет. Плакса-лицемер».

LeLo13_99: «Зинченко, ты можешь бежать, но не убежишь и не сможешь спрятаться. Мы тебя найдем».

Ounahi stan: «СРОЧНО: Зинченко только что получил травму, завершившую карьеру, и никогда больше не будет играть в футбол».

Многие поклонники арабского мира просят «Арсенал» сделать тоже самое, что когда-то руководство клуба сделала со своим игроком Месутом Озилом.

Озил, который имеет немецкий паспорт, но сам турецкого происхождения, в 2019 году выступил с критикой политики Китая в отношении мусульман-уйгуров.

«Они уничтожают Коран… Они закрывают мечети… Запрещают медресе… Убивают по одному богословов… Мужчин насильно отправляют в лагеря и заменяют их в семьях китайскими мужчинами… Сестер насильно выдают замуж за китайцев… Несмотря на это мусульманский мир молчит…», – написал Озил.

В итоге в Китае полностью перекрыли доступ к просмотрам матча «Арсенала», владелец фан-аккаунта Озила, который родом из Китая, удалил паблик, а «Арсенал» в конечном счете выступил со следующим заявлением:

«Мы не поддерживаем Озила. Клуб находится вне политики».

Месут доиграл в «Арсенале» до 2021 года, ему несколько раз урезали зарплату, но он все равно остался легендой лондонской команды.

Mannytheman786: «Не фанат Арсенала, но согласен на 100%, к сожалению, Озила ругают, а Зинченко медаль... Лицемеры».

maz_da6: «Вам лучше относиться к Зинченко с той же энергией, с которой вы относились к Озилу, и это все для ваших собственных фанатов».

Sufaaag: «Я теперь буду болеть за Сити. Все из-за Зинченко».

najerul: «Зинченко должен понести такое же наказание, как и Озил. Один за уйгюров, другой за террориста».

Из многих комментариев попался только один адекватный пользователь Twitter...

Invincible Gunner: «Насколько я понимаю, Зинченко не сделал ничего плохого, ХАМАС сегодня устроил серию убийств, убивая невинных мирных жителей, как куриц, и тот, кто на этот раз поддерживает Палестину, бессердечен, я критиковал Израиль в прошлом, но сегодня ХАМАС – преступник».

