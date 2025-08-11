Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 21:39 | Обновлено 11 августа 2025, 21:51
5

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине

По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь

Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
ФК Динамо

С 8 по 11 августа состоялись матчи 2-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча проведена в понедельник.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в гостях разгромило львовский Рух со счетом 5:1 и стало лидером УПЛ (6 очков).

Также 6 пунктов в своем активе имеет Колос из Ковалевки после гостевой победы над Полесьем (1:0).

По 4 очка имеют луганская Заря, черкасский ЛНЗ, донецкий Шахтер и киевская Оболонь.

На дне турнирной таблицы находятся Верес, Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.

В последнем матче тура Заря нанесла поражение Кудровке (2:1), лидеру после первого тура.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

2-й тур. 8–11 августа

  • 08.08. 15:30. Полтава – Верес Ровно – 1:0
  • 08.08. 18:00. Рух Львов – Динамо Киев – 1:5
  • 09.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 – 2:0
  • 09.08. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Эпицентр – 1:0
  • 10.08. 13:00. Оболонь Киев – Александрия – 1:0
  • 10.08. 15:30. Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 0:1
  • 10.08. 18:00. Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3
  • 11.08. 18:00. Заря Луганск – Кудровка – 2:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 2 2 0 0 6 - 1 30.08.25 18:00 Динамо Киев - Полесье08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 6
2 Колос Ковалевка 2 2 0 0 3 - 1 16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 6
3 Заря 2 1 1 0 2 - 1 18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 4
4 ЛНЗ Черкассы 2 1 1 0 1 - 0 17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 4
5 Шахтер Донецк 2 1 1 0 4 - 3 17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 4
6 Оболонь 2 1 1 0 1 - 0 15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 4
7 Рух Львов 2 1 0 1 3 - 6 15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
8 Кудровка 2 1 0 1 4 - 3 17.08.25 13:00 Кудровка - Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3
9 Кривбасс 2 1 0 1 3 - 2 18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 3
10 Полесье 2 1 0 1 2 - 1 17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3
11 Полтава 2 1 0 1 2 - 2 17.08.25 13:00 Кудровка - Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
12 Карпаты Львов 2 0 1 1 3 - 5 16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 1
13 Металлист 1925 2 0 1 1 0 - 2 16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 1
14 Эпицентр 2 0 0 2 0 - 2 30.08.25 18:00 Колос Ковалевка - Эпицентр09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0
15 Верес 2 0 0 2 0 - 2 17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 0
16 Александрия 2 0 0 2 1 - 4 16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Фулхэм предложил рекордные для себя деньги за игрока Шахтера
Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Шовковский сообщил, как Динамо собирается обыгрывать Пафос в Лиге чемпионов
