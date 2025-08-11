Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине

С 8 по 11 августа состоялись матчи 2-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча проведена в понедельник.

Киевское Динамо в гостях разгромило львовский Рух со счетом 5:1 и стало лидером УПЛ (6 очков).

Также 6 пунктов в своем активе имеет Колос из Ковалевки после гостевой победы над Полесьем (1:0).

По 4 очка имеют луганская Заря, черкасский ЛНЗ, донецкий Шахтер и киевская Оболонь.

На дне турнирной таблицы находятся Верес, Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.

В последнем матче тура Заря нанесла поражение Кудровке (2:1), лидеру после первого тура.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

2-й тур. 8–11 августа

08.08. 15:30. Полтава – Верес Ровно – 1:0

– Верес Ровно – 1:0 08.08. 18:00. Рух Львов – Динамо Киев – 1:5

– 1:5 09.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 – 2:0

– Металлист 1925 – 2:0 09.08. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Эпицентр – 1:0

– Эпицентр – 1:0 10.08. 13:00. Оболонь Киев – Александрия – 1:0

– Александрия – 1:0 10.08. 15:30. Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 0:1

– 0:1 10.08. 18:00. Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3

11.08. 18:00. Заря Луганск – Кудровка – 2:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 2 2 0 0 6 - 1 30.08.25 18:00 Динамо Киев - Полесье 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 6 2 Колос Ковалевка 2 2 0 0 3 - 1 16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 6 3 Заря 2 1 1 0 2 - 1 18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 4 4 ЛНЗ Черкассы 2 1 1 0 1 - 0 17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 4 5 Шахтер Донецк 2 1 1 0 4 - 3 17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 4 6 Оболонь 2 1 1 0 1 - 0 15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 4 7 Рух Львов 2 1 0 1 3 - 6 15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3 8 Кудровка 2 1 0 1 4 - 3 17.08.25 13:00 Кудровка - Полтава 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3 9 Кривбасс 2 1 0 1 3 - 2 18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 3 10 Полесье 2 1 0 1 2 - 1 17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 3 11 Полтава 2 1 0 1 2 - 2 17.08.25 13:00 Кудровка - Полтава 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3 12 Карпаты Львов 2 0 1 1 3 - 5 16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 1 13 Металлист 1925 2 0 1 1 0 - 2 16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 1925 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 1 14 Эпицентр 2 0 0 2 0 - 2 30.08.25 18:00 Колос Ковалевка - Эпицентр 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 0 15 Верес 2 0 0 2 0 - 2 17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 0 16 Александрия 2 0 0 2 1 - 4 16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 1925 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 0 Полная таблица

📊 Инфографика