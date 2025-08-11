Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура. Динамо и Колос – на вершине
По 4 очка набрали 4 команды: Заря, ЛНЗ, Шахтер и Оболонь
С 8 по 11 августа состоялись матчи 2-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу были сыграны две матча, также две игры прошли в субботу, три – в воскресенье, и одна встреча проведена в понедельник.
Киевское Динамо в гостях разгромило львовский Рух со счетом 5:1 и стало лидером УПЛ (6 очков).
Также 6 пунктов в своем активе имеет Колос из Ковалевки после гостевой победы над Полесьем (1:0).
По 4 очка имеют луганская Заря, черкасский ЛНЗ, донецкий Шахтер и киевская Оболонь.
На дне турнирной таблицы находятся Верес, Эпицентр и Александрия, которые идут без набранных пунктов.
В последнем матче тура Заря нанесла поражение Кудровке (2:1), лидеру после первого тура.
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2025/26
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
2-й тур. 8–11 августа
- 08.08. 15:30. Полтава – Верес Ровно – 1:0
- 08.08. 18:00. Рух Львов – Динамо Киев – 1:5
- 09.08. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Металлист 1925 – 2:0
- 09.08. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Эпицентр – 1:0
- 10.08. 13:00. Оболонь Киев – Александрия – 1:0
- 10.08. 15:30. Полесье Житомир – Колос Ковалевка – 0:1
- 10.08. 18:00. Карпаты Львов – Шахтер Донецк – 3:3
- 11.08. 18:00. Заря Луганск – Кудровка – 2:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|30.08.25 18:00 Динамо Киев - Полесье08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|6
|2
|Колос Ковалевка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|6
|3
|Заря
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|4
|4
|ЛНЗ Черкассы
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|4
|5
|Шахтер Донецк
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|4
|6
|Оболонь
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|4
|7
|Рух Львов
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|15.08.25 18:00 Рух Львов - Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|8
|Кудровка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|17.08.25 13:00 Кудровка - Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|3
|9
|Кривбасс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|18.08.25 18:00 Заря - Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|3
|10
|Полесье
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|17.08.25 18:00 Полесье - ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|3
|11
|Полтава
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|17.08.25 13:00 Кудровка - Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
|12
|Карпаты Львов
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|16.08.25 15:30 Колос Ковалевка - Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|1
|13
|Металлист 1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|1
|14
|Эпицентр
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|30.08.25 18:00 Колос Ковалевка - Эпицентр09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|0
|15
|Верес
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|17.08.25 15:30 Верес - Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|0
|16
|Александрия
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|16.08.25 13:00 Александрия - Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|0
📊 Инфографика
