Анбитен, здоровая семья и вызов Барселоне. Превью сезона Лиги 1

Футбол – это не только тактика и план на матч. И результат здесь зависит далеко не всегда от мастерства футболистов, таланта тренера или умения спортивного директора вести переговоры с потенциальным новичком. 2 сезона назад «Марсель» потерял топ-тренера Марселино, который затем вернулся в Испанию – и вывел местный «Вильярреал» в ЛЧ. Все из-за бешеных болельщиков, которые угрожали тренеру и его семье расправой из-за скучного футбола, и руководства, которое даже не попыталось обратиться к фанатам ради улучшения ситуации. А уже этим летом «Марсель» подписал перспективного нападающего Пайшао, который в одном из первых своих комментариев после заключения соглашения отметил, что весомая причина его переезда именно в Марсель – антирасистская политика клуба. Стало быть, теперь руководство – хорошее? И да, и нет. Просто у всех свои приоритеты...

Факторов, которые могут повлиять на ход событий в сезоне, всегда много. Учесть все невозможно. Поэтому задача-максимум перед стартом каждого нового розыгрыша – очертить главные его интриги, которые успеют 100 раз измениться еще до конца года. Этим и займусь в данном тексте. Так чего же ожидать от Лиги 1 в сезоне 2025/26?

Сможет ли ПСЖ пройти всю дистанцию без единого поражения?

Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлом сезоне команда была очень близка к этому. В 30-и первых турах ее не смогли одолеть ни разу. Первая неудача произошла уже на самом финише, главный виновник – вратарь Булка. Поляк совершил 12 сейвов в матче с «ПСЖ», а его визави Доннарумма – ни одного. Вот вам и 1:3 – и вместе с тем потеря шанса на историческое достижение. Все говорят, что Лига 1 – неконкурентная среда и самая слабая из топовых, но ни один клуб в истории этого чемпионата не проходил всю дистанцию без поражений. В Англии такое было. В Германии было буквально год назад. А вот во Франции – нет. Потому что чемпионат требует от своих команд высокого уровня физической подготовки и максимальной самоотдачи каждую неделю. Даже если ты «ПСЖ», то однажды усталость после ЛЧ не даст тебе сыграть на топ-уровне против «Нанта» – и тот просто тебя перебегает. И украдет шанс на рекорд.

Однако «ПСЖ» только что выиграл требл. Ему просто уже нечего доказывать. Желанная ЛЧ взята. Раньше команда могла себе позволить немного забить на выступления внутри страны ради увеличения шансов на победу в главном клубном турнире Европы, но теперь это не имеет смысла. Потому что цель достигнута. Логичный новый шаг – идти за рекордами. Один из которых – закончить чемпионат без поражений. Энрике, когда анбитен был близок весной, в одном из комментариев отмечал, что стремится к нему. Вряд ли эта жажда куда-то исчезла за лето. «ПСЖ» не потерял важных футболистов в межсезонье, точно не стал слабее, до завершения ТО еще успеет провести 1-2 топ-трансфера. Если тогда коллектив едва не стал непобедимым, то и теперь будет к этому крайне близок. Булка, кстати, летом чемпионат покинул, так что на один потенциальный форс-мажор стало меньше.

Марсель заиграет в футбол лучше?

Серебряный призер предыдущего сезона... плохо играет в футбол. Конечно, не вообще – а по меркам коллективов-участников ЛЧ из топ-лиг. Много стерильного владения, а игра в обороне – откровенно посредственная. По показателю ожидаемых очков в предыдущем розыгрыше Лиги 1 «Марсель» не оказался даже в топ-6. Отстал в том числе от «Тулузы», которая финишировала во второй половине таблицы. Я согласен, что крутая реализация шансов – также признак мастерства. Но никто не может оверперформить несколько лет подряд. Даже год еженедельных прыжков выше головы – это слишком. «Марсель» забил 74 – а должен был забить 69. Пропустил 47 – а должен был 51. Вы скажете, что «это просто цифры», но низкий уровень игры в футбол всплывает в топ-матчах, где одного только мастерства исполнителей недостаточно. «Марсель» за сезон проиграл по 0:3 и «ПСЖ», и «Монако», а команды топ-7 одолел только в трети попыток.

Среди команд, которые смогли сохранить прописку, «Марсель» – лучший в предыдущем розыгрыше по голам из-за пределов штрафной площадки. Топ-4 лучших футболиста клуба по количеству забитых отличились больше раз, чем предсказывала им система xG. Вы все видели футбол Де Дзерби в «Шахтере», поэтому, наверное, прекрасно понимаете, что его стиль – это не о выводе игроков на дальние удары. Он хочет, чтобы его команда разыгрывала мяч и создавала топ-шансы. Но не получается. «Монако», главный конкурент, имеет средний «вес» удара в 0.16 xG, «Марсель» – 0.14. Надо улучшаться, потому что прямо сейчас все выглядит так, что вице-чемпиона от падения на несколько ступеней ниже спасет только очередной оверперформанс. Либо механизмы Де Дзерби на второй год заработают как следует, либо участие в ЛЧ и перегруженный график аннулируют успехи первого сезона итальянца в клубе.

Монако станет любимцем публики?

asmonaco.com

Речь идет даже не столько о спортивных достижениях, сколько об эмоциях от команды. Ее тренер Хюттер был сильным специалистом без топ-коллектива до «Монако» – здесь ежегодно повышает свой статус. Лучший футболист предыдущего сезона в клубе по количеству минут – лишь 23-летний Аклиуш. Да и вообще молодежи здесь хватает, в предыдущем сезоне, например, почти из ниоткуда появился Бен-Сегир. Одним из лучших здесь является Минамино, у которого не получилось в «Ливерпуле». Долгое время клубы топ-лиг не были готовы довериться молодому и перспективному Бирету, «Монако» взял его зимой – и тот забил 13 в Л1 всего за полгода. Этим летом в клубе оказался неконфликтный Дайер, уже забытый многими Погба, некогда вундеркинд Фати. Первый хочет хоть где-то чувствовать себя важным и нужным, последние 2 будут пытаться перезапустить свои карьеры. Это не похоже на футбольный клуб, который хочет только побеждать. Скорее похоже на... семью? Причем здоровую.

«Монако» имеет некую вертикаль моральных ценностей – это точно. Кажется, команда принципиально отказывается выигрывать «любой ценой». Ведь тогда клуб пригласил бы более звездного тренера, который дал бы результат здесь и сейчас. И Погба с Фати не подписывали бы. Все это о желании создать династию. Что-то вроде того, что было у «Ливерпуля» с Клоппом, когда некоторые футболисты выбирали именно этот клуб для продолжения карьеры, потому что знали: здесь будет приятно играть. Потому что ты никогда не останешься один... «Монако» еще не на этом уровне, но на пути к нему. И, кстати, уже не первый год подряд будет играть в ЛЧ. В прошлом сезоне по ожидаемым очкам команда была 2-й в Лиге 1, отрыв от ближайшего – аж 10 пунктов. Реализация помешала конвертировать преимущество в большинстве матчей в очки. Если команда сумеет добавить в этом аспекте – станет второй силой Франции. А если избежит конфликтов и поможет вернуться в «большую игру» Погба или Фати, за нее еще и все будут болеть.

Кто лучше справится с проблемами: Ницца, Лилль или Лион?

Это клубы, которые заняли в предыдущем розыгрыше 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. И ни один не был убедительным на дистанции. Еще за тур до конца тройка лидеров стала недосягаемой для преследователей, поэтому преследования как такового на финише и не было. Каждый из претендентов на последнее место в ЛЧ время от времени проводил топ-матчи, но и проваливался регулярно. И, пожалуй, в новом сезоне будет плюс-минус то же самое, потому что каждую из команд можно назвать проблемной. Например, «Лион» едва не был понижен до Л2. Мог не начать сезон в высшем дивизионе из-за долгов, но избежал наказания. Или просто отложил его на некоторое время? Клуб в подвешенном состоянии, потому что дорогих продаж в последнее время не делает, в ЛЧ не играет – сумасшедшим заработкам неоткуда взяться. Приходится действовать осторожно и просто надеяться, что баланс не отрицательный. Трудно становиться лучше в условиях, когда боишься за свое будущее.

«Лилль» таких денежных проблем не имеет, но летом потерял своего топ-форварда Дэвида, который гарантировал 13+ голов в Л1 аж 5 лет подряд, а последние 3 – по 20+ результативных действий. Заменить такого вообще трудно, а «доги» даже не попытались. Приобрели «молодых и перспективных» и Жиру в атаку. В прошлом розыгрыше «Лилль» оказался вне топ-7 по голам с игры, а теперь будет иметь еще большие проблемы с забитыми. С такими конкурентами шанс выйти вперед имела «Ницца» – но также села в лужу. Гессан едет в Бирмингем, Булка – в Саудовскую Аравию. Альтернатива вратарю уже подписана, причем достойная, но Диуф из «Реймса» привык отбивать мяч по 6-7 раз за матч: будет ли он готов сделать единственный сейв в матче после часа вообще без работы? Определенный риск есть. Любой из названных в блоке клубов может провалиться, если не справится со своими проблемами. Шансы на это у них плюс-минус равны.

Насколько модель Страсбура эффективна?

rcstrasbourgalsace.fr

Еще совсем недавно похожую имели «Шахтер» и «Мариуполь». Первый ежегодно отдавал во втором в аренду половину своих резервистов, а фарм способствовал их развитию и даже регулярно побеждал в матчах УПЛ. Хорошие были времена. «Челси» работает по конспектам «горняков»: отдает в аренду, а затем либо возвращает себе (Сантос), либо продает (Петрович). Пожалуй, ничего радикально нового в этом смысле мы не увидим. Трансферное окно еще не закрыто, а в клубе уже 5 футболистов из «Челси». Кто-то даже записан как полноценное приобретение, но чего только не нарисуешь ради отчетности, не так ли? Пожалуй, в конце августа англичане, чтобы разгрузить состав и зарплатную ведомость, еще «подарят» своему французскому младшему брату каких-то топов по меркам Лиги 1. Потому что тому еще в еврокубках играть...

Об эффективности системы говорить рано, потому что успешный сезон ее работы у нас только один – предыдущий. В нем «Страсбур» квалифицировался в ЛК, а еще переиграл «ПСЖ» в чемпионате – но и потерял путевку в ЛЧ в последних турах, когда дважды уступил аутсайдерам. Не хватило опыта, чтобы противостоять давлению. И опыта не станет больше теперь, когда несколько топ-футболистов ушли, а на их место пришли еще совсем «зеленые» новички. Придется вытягивать исключительно за счет мастерства исполнителей и таланта тренера, который в прошлом году взялся ниоткуда за несколько недель до старта сезона – а в итоге привил команде один из самых узнаваемых стилей игры во Франции. За «Страсбуром» снова будет интересно наблюдать, его матчи снова будет приятно смотреть – это точно. А вот будет ли он снова выигрывать... Если вдруг да – супер, скажем в мае, что его модель комплектации состава – топ.

Ренн вернется?

В предыдущем сезоне команда долгое время стояла на вылет – но сменила тренера летом и финишировала ближе к середине таблицы без нервов. У нового наставника на тот момент не было опыта работы даже в Л2 (трудился дивизионом ниже), а тут сразу нужно спасать клуб Л1 – и он справился. Заслуженно остался. Но справился не сам: еще зимой «Ренн» приобрел Фофана и Руо. Одного вернул из Саудовской Аравии (оказывается, так тоже можно!), другого вытащил из «Штутгарта». То есть один ради «Ренна» отказался от денег, другой – от игры в ЛЧ. Этим летом коллектив, кроме всего прочего, украл пару футболистов у «Марселя». Я не знаю, что именно клуб обещает всем своим новичкам на переговорах, но все верят. Может, что-то действительно большое. Состав уже в топ-6 по цене. А еще нет еврокубков. В прошлом сезоне последнее помогло «Марселю» финишировать вторым. «Ренн» вряд ли рассчитывает завершить так высоко, но мечта снова сыграть в ЛЧ не такая уж и несбыточная...

Ланс будет бороться за выживание?

x.com/RCLens

За год команда продала всю свою линию обороны (защитники + опорник + вратарь), кроме одного человека. Этим летом клуб заработал по 20+ миллионов на паре трансферов, а потратил на свой самый дорогой только 8. Верю ли я в умение «Ланса» проводить топ-селекцию? Да. Защищает ли это умение команду от всех возможных рисков? Нет. Состав на матчи уже точно придется собирать на коленке, сыгранность – никакая. Прошлый тренер ушел досрочно, решил расторгнуть договор, а новый в предыдущем сезоне шел во второй половине таблицы с «Лионом» до передачи команды Фонсеке. Боссы «Ланса» уже анонсировали, что собираются жить экономно, поэтому если вдруг получат достойное предложение по любому из игроков даже в последний день лета – согласятся, продадут, подложат свинью тренеру. Будут ли у «Ланса» проблемы? Точно да. Будет ли он бороться за место в еврокубках? Точно нет. Может ли ворваться с ноги в битву за выживание? Возможно.

Нант установит рекорд по офсайдам в Л1 и топ-лигах Европы?

Помните, как «Шахтер» тренировал Луиш Каштру? Так вот, он не имеет к «Нанту» никакого отношения, а вот его имя и фамилия – да. Новым главным тренером команды стал его полный тезка – но более молодой. И его главная «фишка» – офсайдные ловушки. Говорят, «Барселона» в этом искусна, но «Дюнкерк» наставника в Л2 в предыдущем сезоне ловил соперника в такие в среднем по 5.74 раза/90 минут – чаще, чем любой клуб любой топ-лиги Европы! В Л2 у третьей и четвертой команд по показателю суммарное количество удачных попыток поймать соперника в офсайд меньше. Кстати, коллектив едва не квалифицировался в Л1 (проиграл в плей-офф), так что подход еще и эффективен. А теперь Каштру, видимо, будет строить то же самое в «Нанте», который годами играл в футбол с низкой и средне-низкой линией обороны. Будут ли из-за этого пропущены глупые голы? Конечно. Но если тренер будет упорно стоять на своем, то показатель офсайдов у команд-соперниц «Нанта» станет крайне высоким. Возможно, самым высоким в Европе. И это вполне себе уважительная причина следить в новом сезоне во Франции не только за топ-клубами.