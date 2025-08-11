Матвиенко провел юбилейный матч в карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 12:42 |
Поединок с «Карпатами» стал для защитника 350-м в игровой карьере

ФК Шахтер. Николай Матвиенко

Матч с «Карпатами» (3:3) стал 350-м в карьере 29-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 240 встреч он отыграл за «Шахтер», 77 – за национальную сборную, 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 188 раз Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 65 – в еврокубках, 18 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины.

На рубеж «350» Матвиенко вышел через 9 лет 353 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).

Между тем поединок с «Карпатами» оказался юбилейным еще для двух игроков оранжево-черных. 50-й матч за «Шахтер» провели 23-летний грузинский защитник Ираклий Азаров (ЧУ – 36, КУ – 5, ЕК – 9) и 20-летний бразильский хавбек Невертон (ЧУ – 34, КУ – 2, ЕК –14).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

цифры и факты Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
