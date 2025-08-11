Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлист
10.08.2025 12:00 – FT 1 : 2
Ингулец
Украина. Первая лига
11 августа 2025, 12:07 |
Металлист – Ингулец – 1:2. Кисленко принес победу. Видео голов и обзор

«Ингулец» одержал первую победу в сезоне

11 августа 2025, 12:07 |
В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. «Металлист» в Ужгороде принимал «Ингулец» и потерпел поражение со счетом 1:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Автором первого гола «Ингульца» в новом сезоне стал Виталий Фарасеенко.

«Металлист» не опустил руки. На 31-й минуте Даниил Кайдалов сравнял счет.

И все же «Ингулец» вырвал победу. Гол Сергея Кисленко на 83-й минуте принес три очка команде Василия Кобина.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» – «Ингулец» – 1:2

Голы: Кайдалов, 31 – Фарасеенко, 9, Кисленко, 83

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Ингулец Сергей Кисленко Виталий Фарасеенко Даниил Кайдалов видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
