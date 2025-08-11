Металлист – Ингулец – 1:2. Кисленко принес победу. Видео голов и обзор
«Ингулец» одержал первую победу в сезоне
В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. «Металлист» в Ужгороде принимал «Ингулец» и потерпел поражение со счетом 1:2.
Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Автором первого гола «Ингульца» в новом сезоне стал Виталий Фарасеенко.
«Металлист» не опустил руки. На 31-й минуте Даниил Кайдалов сравнял счет.
И все же «Ингулец» вырвал победу. Гол Сергея Кисленко на 83-й минуте принес три очка команде Василия Кобина.
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Ужгород, стадион «Авангард»
«Металлист» – «Ингулец» – 1:2
Голы: Кайдалов, 31 – Фарасеенко, 9, Кисленко, 83
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта не выйдет на поединок 1/16 финала против Иги
Динамо и Колос набрали по 6 очков, горняки имеют 4 пункта