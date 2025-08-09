Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
Металлист – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 10 августа в 12:00 по Киеву

Металлист – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист. Євгений Исаенко

В воскресенье, 10 августа состоится матч 2-го тура Первой Лиги Украины между харьковским «Металлистом» и петровским «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Металлист

Эта игра станет для харьковчан первой в сезоне, ведь по их просьбе поединок 1-го тура против «Металлурга» был перенесен на более позднюю дату. В прошлом сезоне Первой лиги коллектив выступал в чемпионской группе, где с 31 очком на счету занял 6-е место, оттаив от зоны переходных матчей на 4 балла. С прошлогоднего Кубка Украины команда вылетела еще на стадии 1/32 финала от «ФК Николаев».

В межсезонье коллектив не был слишком активен на трансферном рынке, однако смог сохранить большинство основных игроков.

Ингулец

За 30 игр УПЛ в прошлом сезоне клуб смог завоевать всего 24 очка, поэтому занял 15-е место и был вынужден покинуть элитный футбольный дивизион. Также не удалось коллективу в кубке, где он вылетел на стадии 1/16 финала от городенковского «Пробоя».

На летнем собрании команда провела 6 поединков, где одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и трижды проиграла. В 1-м туре текущего сезона Первой лиги «Ингулец» сыграл в нулевую ничью с «Буковиной».

Личные встречи

Коллективы в официальных играх встречались всего дважды – в течение сезона УПЛ 2022/23. 1 поединок завершился ничьей 1:1, а во 2-м «Ингульцу» удалось победить соперника со счетом 2:1.

Интересные факты

  • Ни одна команда не пропустила больше голов в прошлом сезоне УПЛ, чем «Ингулец» – 47.
  • В 15-ти выездных играх УПЛ в прошлом сезоне «Ингулец» получил всего 9 очков – 2-й самый худший результат среди всех команд.
  • «Металлист» отличился 29-ю голами в прошлом сезоне Первой лиги – 4-й лучший результат среди команд чемпионской группы.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
Металлист
10 августа 2025 -
12:00
Ингулец
По теме:
Первая лига. 2-й тур, 9 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подолье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига. Буковина проводит матч с Агробизнесом. Стартовые составы
Металлист Харьков Ингулец Металлист - Ингулец прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
