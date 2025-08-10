Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стартовали с поражения. Металлист в Ужгороде проиграл Ингульцу
Первая лига
Металлист
10.08.2025 12:00 – FT 1 : 2
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 августа 2025, 14:39 |
267
1

Стартовали с поражения. Металлист в Ужгороде проиграл Ингульцу

Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»

10 августа 2025, 14:39 |
267
1
Стартовали с поражения. Металлист в Ужгороде проиграл Ингульцу
ФК Металлист

В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. «Металлист» провел поединок с «Ингульцом».

Матч первого тура «Металлист» сыграет позже. Так что поединок с Ингульцом» стал для харьковского клуба первым в сезоне.

Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Автором первого гола «Ингульца» в новом сезоне стал Виталий Фарасеенко.

«Металлист» не опустил руки. На 31-й минуте Даниил Кайдалов сравнял счет.

И все же «Ингулец» вырвал победу. Гол Сергея Кисленко на 83-й минуте принес три очка команде Василия Кобина.

Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» – «Ингулец» – 1:2

Голы: Кайдалов, 31 – Фарасеенко, 9, Кисленко, 83

Видеозапись матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кисленко (Ингулец).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кайдалов (Металлист).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
По теме:
ВИДЕО. Ракицкий забил супергол в матче Первой лиги
Полесье – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Оболонь – Александрия – 1:0. Шедевр Суханова. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Ингулец Виталий Фарасеенко Даниил Кайдалов Сергей Кисленко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Футбол | 09 августа 2025, 17:56 7
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку

Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10 августа 2025, 09:04 10
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
Волейбол | 09.08.2025, 19:11
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины перешел в европейский топ-клуб
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Футбол | 10.08.2025, 12:58
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
19 причин любить Премьер-лигу. И МЮ. Превью сезона АПЛ
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 10.08.2025, 14:25
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Барселона – Комо. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Singularis
Так скоро и в УПЛ)
Ответить
0
Популярные новости
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
Есть первые контакты. В Милане изменили планы на Довбика
08.08.2025, 13:03 3
Футбол
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
09.08.2025, 06:30
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
Доннарумма выбрал клуб, в котором продолжит карьеру после ухода из ПСЖ
09.08.2025, 11:33 1
Футбол
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
09.08.2025, 00:21
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером»
09.08.2025, 05:52
Бокс
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем