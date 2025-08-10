Стартовали с поражения. Металлист в Ужгороде проиграл Ингульцу
Поединок прошел в Ужгороде на стадионе «Авангард»
В воскресенье, 10 августа, в Первой лиге прошли матчи 2-го тура. «Металлист» провел поединок с «Ингульцом».
Матч первого тура «Металлист» сыграет позже. Так что поединок с Ингульцом» стал для харьковского клуба первым в сезоне.
Счет в матче на 9-й минуте открыли гости. Автором первого гола «Ингульца» в новом сезоне стал Виталий Фарасеенко.
«Металлист» не опустил руки. На 31-й минуте Даниил Кайдалов сравнял счет.
И все же «Ингулец» вырвал победу. Гол Сергея Кисленко на 83-й минуте принес три очка команде Василия Кобина.
Первая лига. 2-й тур, 10 августа. Ужгород, стадион «Авангард»
«Металлист» – «Ингулец» – 1:2
Голы: Кайдалов, 31 – Фарасеенко, 9, Кисленко, 83
Видеозапись матча
События матча
