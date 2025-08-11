Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УЕФА назначил арбитра из Бундеслиги на ответный матч Полесья в ЛК
Лига конференций
11 августа 2025, 10:19 | Обновлено 11 августа 2025, 10:43
173
0

УЕФА назначил арбитра из Бундеслиги на ответный матч Полесья в ЛК

Главным судьей поединка станет Даниэль Шлагер

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Шлагер

14 августа состоится второй матч между украинским «Полесьем» и венгерским «Пакшем» в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Первый поединок между клубами завершился уверенной победой «волков».

За несколько дней до начала противостояния УЕФА опубликовал список арбитров на ответный матч команд.

Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Шлагером. В прошлом сезоне Даниэль отработал на 15 матчах Бундеслиги и двух поединках группового этапа Лиги конференций.

Ассистентами Шлагера станут Свен Вашицки и Тобиас Фритч, четвёртый арбитр – Тобиас Райхель.

Следить за матчем с помощью видеоповторов будут Катрин Рафальски и Бенджамин Кортус.

Напомним, что ответный матч пройдёт на стадионе «Пакш», начало в 20:00.

По теме:
Родные стены не спасают. Полесье отметилось негативным достижением в УПЛ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
РОТАНЬ: «Это поражение Полесья – на 100% моя ответственность»
судейские назначения Пакш Полесье Житомир Лига конференций
Андрей Витренко Источник: УЕФА
