УЕФА назначил арбитра из Бундеслиги на ответный матч Полесья в ЛК
Главным судьей поединка станет Даниэль Шлагер
14 августа состоится второй матч между украинским «Полесьем» и венгерским «Пакшем» в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Первый поединок между клубами завершился уверенной победой «волков».
За несколько дней до начала противостояния УЕФА опубликовал список арбитров на ответный матч команд.
Матч обслужит немецкая бригада судей во главе с Даниэлем Шлагером. В прошлом сезоне Даниэль отработал на 15 матчах Бундеслиги и двух поединках группового этапа Лиги конференций.
Ассистентами Шлагера станут Свен Вашицки и Тобиас Фритч, четвёртый арбитр – Тобиас Райхель.
Следить за матчем с помощью видеоповторов будут Катрин Рафальски и Бенджамин Кортус.
Напомним, что ответный матч пройдёт на стадионе «Пакш», начало в 20:00.
