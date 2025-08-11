Родные стены не спасают. Полесье отметилось негативным достижением в УПЛ
Житомиряне пять матчей подряд не могут победить дома
В воскресенье, 10 августа, состоялись три матча второго тура Украинской Премьер-лиги.
В одном из поединков «Полесье» принимало на «Центральном стадионе» в Житомире гостей из Ковалёвки – «Колос».
Матч завершился минимальной победой «Колоса» благодаря голу Юрия Климчука на 47-й минуте – 1:0.
После матча второго тура УПЛ «Полесье» установило негативный рекорд клуба на уровне чемпионата Украины. «Волки» не могут выиграть на своём стадионе в УПЛ уже пятую игру подряд.
Негативная серия житомирян началась 7 апреля 2025 года, с тех пор «Полесье» дома трижды сыграло вничью и дважды уступило.
Самые длинные безвыигрышные домашние серии «Полесье» в чемпионате Украины.
|
Игры
|
Баланс
|
Начало
|
Окончание
|
Соперник
|
Счет
|
5*
|
=3-2
|
07.04.2025
|
…
|
|
|
4
|
=1-3
|
08.12.2023
|
04.04.2024
|
Колос
|
1:0
|
4
|
=3-1
|
19.10.2024
|
15.12.2024
|
Шахтар
|
1:0
