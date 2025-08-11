Родные стены не спасают. Полесье отметилось негативным достижением в УПЛ

В воскресенье, 10 августа, состоялись три матча второго тура Украинской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Полесье» принимало на «Центральном стадионе» в Житомире гостей из Ковалёвки – «Колос».

Матч завершился минимальной победой «Колоса» благодаря голу Юрия Климчука на 47-й минуте – 1:0.

После матча второго тура УПЛ «Полесье» установило негативный рекорд клуба на уровне чемпионата Украины. «Волки» не могут выиграть на своём стадионе в УПЛ уже пятую игру подряд.

Негативная серия житомирян началась 7 апреля 2025 года, с тех пор «Полесье» дома трижды сыграло вничью и дважды уступило.

Самые длинные безвыигрышные домашние серии «Полесье» в чемпионате Украины.