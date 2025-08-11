Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Родные стены не спасают. Полесье отметилось негативным достижением в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 августа 2025, 07:56 |
332
0

Родные стены не спасают. Полесье отметилось негативным достижением в УПЛ

Житомиряне пять матчей подряд не могут победить дома

11 августа 2025, 07:56 |
332
0
Родные стены не спасают. Полесье отметилось негативным достижением в УПЛ
УПЛ

В воскресенье, 10 августа, состоялись три матча второго тура Украинской Премьер-лиги.

В одном из поединков «Полесье» принимало на «Центральном стадионе» в Житомире гостей из Ковалёвки – «Колос».

Матч завершился минимальной победой «Колоса» благодаря голу Юрия Климчука на 47-й минуте – 1:0.

После матча второго тура УПЛ «Полесье» установило негативный рекорд клуба на уровне чемпионата Украины. «Волки» не могут выиграть на своём стадионе в УПЛ уже пятую игру подряд.

Негативная серия житомирян началась 7 апреля 2025 года, с тех пор «Полесье» дома трижды сыграло вничью и дважды уступило.

Самые длинные безвыигрышные домашние серии «Полесье» в чемпионате Украины.

Игры

Баланс

Начало

Окончание

Соперник

Счет

5*

=3-2

07.04.2025

4

=1-3

08.12.2023

04.04.2024

Колос

1:0

4

=3-1

19.10.2024

15.12.2024

Шахтар

1:0
По теме:
Заря – Кудровка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Напряжение последних секунд и 6 мячей. Матч-триллер Карпат и Шахтера
Валерий БОНДАРЬ: «Парни в голубом наряде. «Прекрасная» работа, как всегда»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Колос Ковалевка Полесье - Колос статистика
Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Футбол | 10 августа 2025, 09:04 10
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ
Стала известна зарплата Забарного в ПСЖ

Илья завершает трансфер во французский клуб

Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Футбол | 11 августа 2025, 00:03 5
Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера
Фулхэм сделал второе предложение по Кевину. Есть ответ Шахтера

Украинский гранд намерен получить 50 миллионов евро за бразильца

Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.08.2025, 21:23
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Карпаты – Шахтер – 3:3. Краснопир спас львов. Видео голов и обзор матча
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Футбол | 10.08.2025, 08:11
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Хейт итальянских СМИ в адрес Довбика несправедлив. Слова о позоре – стыд
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Футбол | 11.08.2025, 07:16
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
Фиорентина обратилась в УЕФА накануне потенциального матча против Полесья
09.08.2025, 09:59
Футбол
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
Мощный сигнал от Артема. Реакция Довбика на критику со стороны Гасперини
09.08.2025, 21:04
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 13
Футбол
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
09.08.2025, 17:56 7
Футбол
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
Кроуфорд рассказал, кто лучший боксер в мире, и назвал место Усика
10.08.2025, 00:44 1
Бокс
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
Арсенал предложил Зинченко чемпиону топ-5 лиги. Очень интересное условие
09.08.2025, 14:23 12
Футбол
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
Тренер сборной Украины: «Эти уроды отказываются приезжать в команду»
10.08.2025, 07:51 14
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем