  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа
11 августа 2025, 04:37 |
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

В понедельник, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Феникс-Мариуполь – Прикарпатье

Ggbet 2.93 – 3.22 – 2.23

18:00 Заря – Кудровка

Ggbet 1.87 – 3.62 – 4.49

21:30 Трабзонспор – Коджаэлиспор

Ggbet 1.57 – 4.19 – 5.79

22:45 Порту – Витория Гимараеш

Ggbet 1.64 – 4.10 – 5.05

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

