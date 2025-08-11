СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 августа

В понедельник, 11 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:00 Феникс-Мариуполь – Прикарпатье

2.93 – 3.22 – 2.23

18:00 Заря – Кудровка

1.87 – 3.62 – 4.49

21:30 Трабзонспор – Коджаэлиспор

1.57 – 4.19 – 5.79

22:45 Порту – Витория Гимараеш

1.64 – 4.10 – 5.05

