Чемпионат Турции
Трабзонспор
11.08.2025 21:30 - : -
Коджаелиспор
Турция
11 августа 2025, 03:56
20
0

Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 11 августа в 21:30 по Киеву

11 августа 2025, 03:56
20
0
Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

11 августа на Шенол Гюнеш пройдет матч 1-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Коджаэлиспором. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда не так давно возвращала себе чемпионский титул, напомним, что именно она собрала максимальное количество трофеев из всех, кто базируется за пределами Стамбула. Но следующие розыгрыши были хуже. Сначала хотя бы в зоне еврокубков заканчивали. А в прошлом сезоне изначально не заладилось. Только за счет зимних подписаний, в числе которых были и Зубков с Сиканом, а также после очередной смены наставника, что-то начало получаться.

Фатих Текке все еще известен как футболист больше, чем тренер. Но чуть с ходу не взял трофей - дошел до финала кубка. Впрочем, там чуда не произошло, Галатасарай устроил разгром 0:3. Да и в Суперлиге завершили за пределами зоны еврокубков, седьмыми. Теперь попытаются прибавить, хотя, конечно, кадровое усиление не так впечатляет, как в январе. Вот и Сауль предпочел уехать в Бразилию, а не на берега Черного моря.

Коджаэлиспор

Клуб играл в Суперлиге раньше. Но за последние два десятилетия провел там только один сезон, и то давно - 2008/2009. Более того, кризис был настолько глубоким, что проект продолжал существовать, играя на аматорском уровне. Но уже точно можно сказать, что все худшее позади, исчезновение не последовало и даже постепенно отвоевали позиции.

Вернуться на элитный турецкий футбольный уровень получилось весной. Команда собрала в Первой Лиге аж 21 победу, завоевала 71 очко и возвращается на высший уровень как чемпион. Но тут же превращается в аутсайдера, и понимая это, активно ищет усиление. Есть довольно статусные новички: Бруно Петкович памятен по сборной Хорватии, Айдара выступал в Ньюкасле, Лансе, а в прошлом сезоне в Бресте был основным в матчах Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках Коджалиэспор набрал всего одно очко.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех гостей. Уж дома победить новичка подопечные Текке способны (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Трабзонспор
11 августа 2025 -
21:30
Коджаелиспор
Победа Трабзонспора 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Коджаэлиспор Трабзонспор Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
