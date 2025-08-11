11 августа на Шенол Гюнеш пройдет матч 1-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Коджаэлиспором. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда не так давно возвращала себе чемпионский титул, напомним, что именно она собрала максимальное количество трофеев из всех, кто базируется за пределами Стамбула. Но следующие розыгрыши были хуже. Сначала хотя бы в зоне еврокубков заканчивали. А в прошлом сезоне изначально не заладилось. Только за счет зимних подписаний, в числе которых были и Зубков с Сиканом, а также после очередной смены наставника, что-то начало получаться.

Фатих Текке все еще известен как футболист больше, чем тренер. Но чуть с ходу не взял трофей - дошел до финала кубка. Впрочем, там чуда не произошло, Галатасарай устроил разгром 0:3. Да и в Суперлиге завершили за пределами зоны еврокубков, седьмыми. Теперь попытаются прибавить, хотя, конечно, кадровое усиление не так впечатляет, как в январе. Вот и Сауль предпочел уехать в Бразилию, а не на берега Черного моря.

Коджаэлиспор

Клуб играл в Суперлиге раньше. Но за последние два десятилетия провел там только один сезон, и то давно - 2008/2009. Более того, кризис был настолько глубоким, что проект продолжал существовать, играя на аматорском уровне. Но уже точно можно сказать, что все худшее позади, исчезновение не последовало и даже постепенно отвоевали позиции.

Вернуться на элитный турецкий футбольный уровень получилось весной. Команда собрала в Первой Лиге аж 21 победу, завоевала 71 очко и возвращается на высший уровень как чемпион. Но тут же превращается в аутсайдера, и понимая это, активно ищет усиление. Есть довольно статусные новички: Бруно Петкович памятен по сборной Хорватии, Айдара выступал в Ньюкасле, Лансе, а в прошлом сезоне в Бресте был основным в матчах Лиги чемпионов.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках Коджалиэспор набрал всего одно очко.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех гостей. Уж дома победить новичка подопечные Текке способны (коэффициент - 1,6).