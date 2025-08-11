Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на первую игру чемпионата

11 августа в 21:30 состоится матч стартового тура чемпионата Турции.

«Трабзонспор» и «Коджаэлиспор» проведут поединок на арене Papara Park в Трабзоне

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.

Стартовые составы на матч Трабзонспора и Коджаэлиспора