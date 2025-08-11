11.08.2025 21:30 – 41’ 0 : 0
Турция11 августа 2025, 21:09 | Обновлено 11 августа 2025, 21:14
721
0
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на первую игру чемпионата
Александр Зубков и Арсений Батагов заявлены в основе на матч с Коджаэлиспором
11 августа 2025, 21:09 | Обновлено 11 августа 2025, 21:14
721
0
11 августа в 21:30 состоится матч стартового тура чемпионата Турции.
«Трабзонспор» и «Коджаэлиспор» проведут поединок на арене Papara Park в Трабзоне
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».
Украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.
Стартовые составы на матч Трабзонспора и Коджаэлиспора
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
WBC включила британца в свой рейтинг
Футбол | 11 августа 2025, 20:24 10
Украинский футболист завершил трансфер во французский гранд
Бокс | 11.08.2025, 05:12
Футбол | 11.08.2025, 08:20
Футбол | 11.08.2025, 21:18
Комментарии 0
Популярные новости
10.08.2025, 00:44 1
09.08.2025, 19:11 3
10.08.2025, 21:29 2
11.08.2025, 15:27 7
11.08.2025, 06:08
11.08.2025, 05:48 1
11.08.2025, 06:23 21
10.08.2025, 21:07 6