Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Трабзонспор
11.08.2025 21:30 – 41 0 : 0
Коджаелиспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
11 августа 2025, 21:09 | Обновлено 11 августа 2025, 21:14
Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на первую игру чемпионата

Александр Зубков и Арсений Батагов заявлены в основе на матч с Коджаэлиспором

Два украинца – в стартовом составе Трабзонспора на первую игру чемпионата
ФК Трабзонспор

11 августа в 21:30 состоится матч стартового тура чемпионата Турции.

«Трабзонспор» и «Коджаэлиспор» проведут поединок на арене Papara Park в Трабзоне

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Украинцы Александр Зубков и Арсений Батагов сыграют со старта, Даниил Сикан заявлен в резервном составе.

Стартовые составы на матч Трабзонспора и Коджаэлиспора

Трабзонспор – Коджаэлиспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Переговоры уже ведутся. Зинченко готовится к трансферу в именитый клуб
Зинченко близок к трансферу в именитый клуб. Была проведена встреча
Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Трабзонспор Коджаэлиспор чемпионат Турции по футболу стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
