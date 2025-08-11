11.08.2025 21:30 – FT 1 : 0
Турция11 августа 2025, 23:43 | Обновлено 11 августа 2025, 23:50
595
0
Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч стартового тура в Турции
Единственный гол в ворота Коджаэлиспора был забит в начале второго тайма
11 августа 2025, 23:43 | Обновлено 11 августа 2025, 23:50
595
0
Вечером 11 августа в Трабзоне состоялся матч 1-го тура чемпионата Турции.
На домашней арене Трабзонспор принимал Коджаэлиспор (1:0) и набрал 3 очка на старте турнира.
Единственный и победный гол в поединке забил на 49-й минуте Пол Онуачу.
За Трабзонспор сыграли три украинца. Украинцы Александр Зубков (заменен на 77-й минуте) и Арсений Батагов вышли в стартовом составе, Данило Сикан появился на замену на 63-й минуте.
Чемпионат Турции. 1-й тур. 11 августа
Трабзонспор – Коджаэлиспор – 1:0
Гол: Онуачу, 49
Инфографика
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 августа 2025, 01:11 0
Бразильский вингер привлекает внимание нескольких клубов АПЛ
Бокс | 11 августа 2025, 08:44 1
WBC включила британца в свой рейтинг
Бокс | 11.08.2025, 05:12
Бокс | 11.08.2025, 04:36
Футбол | 11.08.2025, 20:24
Комментарии 0
Популярные новости
10.08.2025, 00:44 1
10.08.2025, 21:07 6
11.08.2025, 01:10 1
10.08.2025, 07:21 22
11.08.2025, 06:08
11.08.2025, 02:28
11.08.2025, 05:48 1
10.08.2025, 09:04 10