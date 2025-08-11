Трабзонспор с тремя украинцами выиграл матч стартового тура в Турции

Вечером 11 августа в Трабзоне состоялся матч 1-го тура чемпионата Турции.

На домашней арене Трабзонспор принимал Коджаэлиспор (1:0) и набрал 3 очка на старте турнира.

Единственный и победный гол в поединке забил на 49-й минуте Пол Онуачу.

За Трабзонспор сыграли три украинца. Украинцы Александр Зубков (заменен на 77-й минуте) и Арсений Батагов вышли в стартовом составе, Данило Сикан появился на замену на 63-й минуте.

Чемпионат Турции. 1-й тур. 11 августа

Трабзонспор – Коджаэлиспор – 1:0

Гол: Онуачу, 49

