11 августа 2025, 21:00 | Обновлено 11 августа 2025, 21:35
Чех назвал украинского вратаря, которому труднее всего забить гол

Максим выбрал Андрея Лунина

11 августа 2025, 21:00 | Обновлено 11 августа 2025, 21:35
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский полузащитник киевской «Оболони» Максим Чех выбрал украинского вратаря, которому труднее всего забить гол.

– Кому тебе было труднее всего забить: Андрею Лунину из «Реала», Анатолию Трубину из «Бенфики», Дмитрию Ризныку из «Шахтера» или Денису Марченко из «Оболони»?

– Лично мне всем трудно забить. У нас все вратари сильные. Трудно сказать. Я бы, наверное, Андрея Лунина поставил на первое место.

Ранее бывший игрок сборной Украины U-20 Максим Чех рассказал, каким был Михаил Мудрик во время выступлений в академии донецкого «Шахтера». Максим расхвалил вингера, который вляпался в допинг-скандал.

Максим Чех Андрей Лунин Оболонь Киев Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Mark4854590
"Особисто мені усім важко забити". Ну тому мабуть і грає в Оболоні)
