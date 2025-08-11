Чех назвал украинского вратаря, которому труднее всего забить гол

Украинский полузащитник киевской «Оболони» Максим Чех выбрал украинского вратаря, которому труднее всего забить гол.

– Кому тебе было труднее всего забить: Андрею Лунину из «Реала», Анатолию Трубину из «Бенфики», Дмитрию Ризныку из «Шахтера» или Денису Марченко из «Оболони»?

– Лично мне всем трудно забить. У нас все вратари сильные. Трудно сказать. Я бы, наверное, Андрея Лунина поставил на первое место.

