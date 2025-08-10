Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Экс-игрок Шахтера: «Мудрик? Было понятно, что...»

Максим Чех отметил трудолюбие Михаила Мудрика

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок сборной Украины U-20 Максим Чех рассказал, каким был Михаил Мудрик во время выступлений в академии донецкого Шахтера. Максим расхвалил вингера, вляпавшегося в допинг-скандал.

– Ты в Шахтере пересекся со многими нашими звездами. К примеру, Михаилом Мудриком. Что скажешь о нем?

– Своеобразный, талантливый и трудолюбивый. Он еще тогда дорабатывал на поле, когда этого никто не делал. Также много времени проводил в зале. Было понятно, что это топ-игрок, – сказал Чех.

Ранее сообщалось, что вингер «Челси» Михаил Мудрик получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Максим Чех Михаил Мудрик Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
