ВИДЕО. Шахтер в третий раз вышел вперед в матче с Карпатами

Не успели болельщики «Карпат» порадоваться голу Бруниньо, как «Шахтер» провел свою результативную атаку.

«Горняки» быстро оправились от пропущенного гола и уже через 5 минут снова вышли вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте матча бразильский легионер Алиссон Сантана вывел «Шахтер» вперед.