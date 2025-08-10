Украина. Премьер лига10 августа 2025, 19:55 | Обновлено 10 августа 2025, 20:00
ВИДЕО. Шахтер в третий раз вышел вперед в матче с Карпатами
В матче снова забил бразилец
10 августа 2025, 19:55 | Обновлено 10 августа 2025, 20:00
Не успели болельщики «Карпат» порадоваться голу Бруниньо, как «Шахтер» провел свою результативную атаку.
«Горняки» быстро оправились от пропущенного гола и уже через 5 минут снова вышли вперед.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 82-й минуте матча бразильский легионер Алиссон Сантана вывел «Шахтер» вперед.
