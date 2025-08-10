Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Шахтер в третий раз вышел вперед в матче с Карпатами
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 19:55 | Обновлено 10 августа 2025, 20:00
В матче снова забил бразилец

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Не успели болельщики «Карпат» порадоваться голу Бруниньо, как «Шахтер» провел свою результативную атаку.

«Горняки» быстро оправились от пропущенного гола и уже через 5 минут снова вышли вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте матча бразильский легионер Алиссон Сантана вывел «Шахтер» вперед.

чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Карпаты - Шахтер Алиссон Сантана
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
